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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Sputnik / Евгений Биятов

Захарова: Запад переворачивает переговоры по Афганистану с ног на голову

Радио
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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (71)
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан рассказал об усилиях Москвы по урегулированию Афганского конфликта, а также о неоднозначной и порой неконструктивной позиции Запада по этому поводу.

По словам дипломата, ситуация в Афганистане несет угрозу стабильности и безопасности не только в регионе Центральной Азии, но не может не влиять на общемировую обстановку.

"Политическая обстановка требует поддерживать контакты и с официальным правительством страны в Кабуле, и с представителями движения "Талибан" (организация признана в РФ и ряде стран террористической — ред.). Мы поддерживаем контакты, проводим переговоры, вносим инициативы и анализируем ситуацию. Однако зачастую на Западе факты контактов с представителями Талибана переворачивают с ног на голову. Но мы в этом вопросе солидарны с коллегами из Ташкента и прекрасно понимаем важность и необходимость такого подхода в переговорах", — заявила Захарова.

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Она добавила, что Россия активно включена в переговоры на совершенно разных площадка и в разных форматах, при этом в настоящее время готовится и так называемая "московская площадка". Однако о конкретных сроках проведения консультаций по афганской теме пока говорить рано.

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Ситуация в Афганистане остается напряженной уже не первое десятилетие. Проблему пытались решить и силовым путем, в том числе с помощью военного вмешательство НАТО и США, однако успехов это не имело.

Во время подписания документов
Sputnik / Алексей Дружинин
Ташкент ищет партнеров для вовлечения Афганистана в проекты в регионе
Официальный Ташкент всегда выступал исключительно за мирное урегулирование ситуации, не раз инициируя встречи на высшем уровне, посвященные этой теме. Последняя международная масштабная конференция по Афганистану состоялась весной текущего года в Ташкенте. В ней приняли участие представители всех центральноазиатских стран, руководство Афганистана, Пакистана и Индии, а также делегаты от международных организаций, включая СНГ, ОБСЕ и ШОС. 

Выступая на этом форуме президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил готовность Узбекистана оказать максимальное содействие в урегулировании межафганского конфликта, в том числе, предоставив площадку для переговоров всем противоборствующим сторонам. Несмотря на то, что представителей "Талибана" на конференции не было, МИД республики находится в контакте с представителями движения для того, чтобы остановить кровопролитие в стране и посадить всех за стол переговоров. 

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (71)
Теги:
дипломаты, Россия, Афганистан, Узбекистан



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