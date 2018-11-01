Захарова: Запад переворачивает переговоры по Афганистану с ног на голову

"Политическая обстановка требует поддерживать контакты и с официальным правительством страны в Кабуле, и с представителями движения "Талибан" (организация признана в РФ и ряде стран террористической — ред.). Мы поддерживаем контакты, проводим переговоры, вносим инициативы и анализируем ситуацию. Однако зачастую на Западе факты контактов с представителями Талибана переворачивают с ног на голову. Но мы в этом вопросе солидарны с коллегами из Ташкента и прекрасно понимаем важность и необходимость такого подхода в переговорах", — заявила Захарова.
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Она добавила, что Россия активно включена в переговоры на совершенно разных площадка и в разных форматах, при этом в настоящее время готовится и так называемая "московская площадка". Однако о конкретных сроках проведения консультаций по афганской теме пока говорить рано.
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Ситуация в Афганистане остается напряженной уже не первое десятилетие. Проблему пытались решить и силовым путем, в том числе с помощью военного вмешательство НАТО и США, однако успехов это не имело.
Выступая на этом форуме президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил готовность Узбекистана оказать максимальное содействие в урегулировании межафганского конфликта, в том числе, предоставив площадку для переговоров всем противоборствующим сторонам. Несмотря на то, что представителей "Талибана" на конференции не было, МИД республики находится в контакте с представителями движения для того, чтобы остановить кровопролитие в стране и посадить всех за стол переговоров.