16:15 02 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.19
  • EUR9390.86
  • USD8236.87
Поиск
Сергей Правосудов
© Foto : Из личного архива Сергея Правосудова

Правосудов: АЭС становятся вновь популярными

Радио
Получить короткую ссылку
6 0 0

Атомная энергия вновь становится модной в мире, в то время как зеленые технологии постепенно теряют популярность, рассказал Sputnik Узбекистан директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

"В восьмидесятые годы произошла пара аварий и все стали бояться… Стала модной тема возобновляемых источников… но постепенно стало понятно, что они нестабильны и не могут быть базой электроэнергии", - сказал Правосудов.

Как пояснил эксперт, сейчас тема АЭС снова становится модной, однако необходимо понимать, что такие технологии не особо распространены в мире – обладают ими Россия, Франция и США, свои эксперименты проводит и Китай.

"В условиях, когда углеводороды стоят дорого и не везде есть, зеленая энергия тоже дорогая и нестабильная, на атом стали обращать внимание многие", - заявил он.

Решения о строительстве АЭС, отметил Правосудов, принимается прежде всего на уровне правительств.

Ранее стало известно, что темой встречи глав правительств стран СНГ станут проблемы энергетики.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Армен Саркисян.Столетие Национального Собрания РА (20 сентября 2018)
    Время выбора

    Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске Национального Собрания и назначил внеочередные выборы.

  • Даугавпилс
    Я русский бы выучил…

    Американские военные и курсанты академии в Вест-Пойнте приезжают в латвийский Даугавпилс изучать русский язык.

  • Старый Вильнюс - вид с горы Гедиминаса
    Стратегия ассимиляции

    В Совете российских соотечественников заявили, что Вильнюс принимает законы, вынуждающие русских отказываться от родного языка.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Буддийский храмовый комплекс Боробудур
Будда на цветке лотоса: красота храмового комплекса Боробудур
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время визита в Ташкент
Восточные гостинцы: что Мария Захарова привезла из Узбекистана
Табак: молчаливый убийца
Табак против человечества: почему курение убивает

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054