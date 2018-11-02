Правосудов: АЭС становятся вновь популярными

"В восьмидесятые годы произошла пара аварий и все стали бояться… Стала модной тема возобновляемых источников… но постепенно стало понятно, что они нестабильны и не могут быть базой электроэнергии", - сказал Правосудов.
Как пояснил эксперт, сейчас тема АЭС снова становится модной, однако необходимо понимать, что такие технологии не особо распространены в мире – обладают ими Россия, Франция и США, свои эксперименты проводит и Китай.
"В условиях, когда углеводороды стоят дорого и не везде есть, зеленая энергия тоже дорогая и нестабильная, на атом стали обращать внимание многие", - заявил он.
Решения о строительстве АЭС, отметил Правосудов, принимается прежде всего на уровне правительств.
Ранее стало известно, что темой встречи глав правительств стран СНГ станут проблемы энергетики.