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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Владимир Трефилов

Симоньян о позиции Запада по делу Вышинского: они предают свои же ценности

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Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (26)
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Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян приняла участие в акции в поддержку главного редактора "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского. Симоньян уверена, что он просто делал свою работу — взвешенно и профессионально.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналиста подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Мы сегодня получили письмо его матери, которое тяжело читать без слез", — сказала Симоньян на акции, прошедшей у посольства Украины в Москве.

Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Акция солидарности с Кириллом Вышинским прошла у Посольства Украины в Москве
Журналист находится под арестом уже несколько месяцев. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что Вышинский — гражданин Украины.

В министерстве иностранных дел России считают произволом действия Киева в отношении "РИА Новости – Украина". Глава ведомства Сергей Лавров назвал их неприемлемыми.

Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (26)
Теги:
Украина, Кирилл Вышинский, Маргарита Симоньян



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