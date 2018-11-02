Симоньян о позиции Запада по делу Вышинского: они предают свои же ценности

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян приняла участие в акции в поддержку главного редактора "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского. Симоньян уверена, что он просто делал свою работу — взвешенно и профессионально.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналиста подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Мы сегодня получили письмо его матери, которое тяжело читать без слез", — сказала Симоньян на акции, прошедшей у посольства Украины в Москве.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Акция солидарности с Кириллом Вышинским прошла у Посольства Украины в Москве

Журналист находится под арестом уже несколько месяцев. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что Вышинский — гражданин Украины.

В министерстве иностранных дел России считают произволом действия Киева в отношении "РИА Новости – Украина". Глава ведомства Сергей Лавров назвал их неприемлемыми.