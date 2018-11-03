Журавлев рассказал о вероятности гражданской войны в США

"Внутренний раскол в Соединенных Штатах существует, и выборы Трампа это доказали. Если он пойдет на второй срок, скорее всего, раскол усилится. Но даже если он проиграет, его сторонники и противники не успокоятся. Приведет ли это к формальной гражданской войне со стрельбой — неизвестно. В стране, где оружие всегда было способом выяснения отношений и доказательства своей правоты, это вполне возможно. Но то, что раскол углубится, очень вероятно", — сказал Журавлев в беседе на радио Sputnik.

По его словам, возможно, появится какая-то компромиссная фигура, которая сможет примирить обе стороны, однако пока каждый пытается настоять на своем.