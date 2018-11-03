Захарова рассказала, почему в Ташкенте можно попасть в сложную ситуацию

Официальный представитель МИД России рассказала об узбекском гостеприимстве и традициях и о том, как справиться с бесконечным количеством угощений.

По ее словам, застолье в Узбекистане поражает своей обильностью, к нему надо быть заранее готовым, отметила дипломат в интервью Sputnik Узбекистан.

"Если человек не знает, что его ожидает в Ташкенте, он может попасть в сложную ситуацию, потому что застолье и еда настолько обильны, такая частая смена блюд, что это может сильно удивить. Меня, например, удивило. Мы как-то привыкли, что есть определенный порядок подачи – закуски, горячее, десерт. А здесь после закусок горячее переходит в десерт. Конца и края нет", - сказала Захарова.

"Это моя большая мечта": чем Марию Захарову впечатлил Узбекистан. Эксклюзив

В конце октября в Ташкенте прошли межмидовские консультации России и Узбекистана с участием официального представителя. Стороны обсудили сотрудничестве в сфере работы со средствами массовой информации и обменялись опытом. Кроме того, Мария Захарова пообщалась со студентами университета международных отношений.