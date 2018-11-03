Рязанцев: России необходимо самостоятельное министерство миграции

"Россия декларирует, что становится более миграционно привлекательной и более миграционно открытой", - сказал Рязанцев Sputnik Таджикистан.
При этом предлагается, что приоритет будет не только для выходцев из бывшего СССР, но и для иностранцев, которые не хотят жить в России постоянно, но могли бы работать в РФ высококвалифицированными специалистами, разъяснил он.
Ставка на мигрантов: Россия идет навстречу иностранцам
Эксперт заявил, что в России необходимо создать самостоятельное министерство миграции, так как нужная специальная структура вне системы полиции.
"Миграция - это ресурс развития, это не только криминал и проблемы, это люди, которые помогут развитию России, поэтому этим должно заниматься специальное гражданское ведомство", - сказал Рязанцев .
По его словам, это может быть прорывной идеей и тогда эта Концепция будет более успешно реализована.