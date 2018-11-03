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Сергей Рязанцев
Фото из личного архива

Рязанцев: России необходимо самостоятельное министерство миграции

Радио
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Директор Института социально-политических исследований РАН, завкафедрой демографической и миграционной политики МГИМО Сергей Рязанцев прокомментировал новую редакцию Концепции миграционной политики на 2019–2025 годы.

Эксперт Гавхар Джураева
Фото: Официальный сайт партии "Единая Россия"
Джураева: миграционная политика РФ поворачивается лицом к справедливости
Президент РФ Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики, направленную в том числе на формирование комфортных условий для переселения соотечественников в Россию.

"Россия декларирует, что становится более миграционно привлекательной и более миграционно открытой", - сказал Рязанцев Sputnik Таджикистан.

При этом предлагается, что приоритет будет не только для выходцев из бывшего СССР, но и для иностранцев, которые не хотят жить в России постоянно, но могли бы работать в РФ высококвалифицированными специалистами, разъяснил он.

Ставка на мигрантов: Россия идет навстречу иностранцам

Эксперт заявил, что в России необходимо создать самостоятельное министерство миграции, так как нужная специальная структура вне системы полиции.

"Миграция - это ресурс развития, это не только криминал и проблемы, это люди, которые помогут развитию России, поэтому этим должно заниматься специальное гражданское ведомство", - сказал Рязанцев .

По его словам, это может быть прорывной идеей и тогда эта Концепция будет более успешно реализована.

Теги:
Миграция, Россия



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