Рязанцев: России необходимо самостоятельное министерство миграции

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Президент РФ Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики, направленную в том числе на формирование комфортных условий для переселения соотечественников в Россию.

"Россия декларирует, что становится более миграционно привлекательной и более миграционно открытой", - сказал Рязанцев Sputnik Таджикистан.

При этом предлагается, что приоритет будет не только для выходцев из бывшего СССР, но и для иностранцев, которые не хотят жить в России постоянно, но могли бы работать в РФ высококвалифицированными специалистами, разъяснил он.

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Эксперт заявил, что в России необходимо создать самостоятельное министерство миграции, так как нужная специальная структура вне системы полиции.

"Миграция - это ресурс развития, это не только криминал и проблемы, это люди, которые помогут развитию России, поэтому этим должно заниматься специальное гражданское ведомство", - сказал Рязанцев .

По его словам, это может быть прорывной идеей и тогда эта Концепция будет более успешно реализована.