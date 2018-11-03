Астролог Цагарели: с 6 по 7 ноября не стоит рисковать финансами

На неделе с 5 по 11 ноября нас ждут два энергетически трудных дня: переход Урана из знака Телец в знак Овен и новолуние, которые принесут немало проблем, сообщил астролог Михаил Цагарели.

"Земля все еще находится в положительной энергозоне, это дает возможность решать какие-то важные дела, вести переговоры, создавать новые отношения. Это прекрасный период для того, чтобы закончить старые дела. Однако период 6-7 ноября требует внимания. В эти дни могут больше проявляться неадекватность в действиях и решениях, даже какая-то интровертность. Могут возникать внутренний дисбаланс и дискомфорт. Вероятно усиление внутренних страхов", — сказал Цагарели Sputnik Грузия.

Тем временем, по его словам, никому в эту пору не стоит рисковать с финансами, покупать автомобили и искусственно устраивать проблемы на личном фронте. Грядет сильная проверка отношений на прочность, отметил астролог.

Полностью астрологический прогноз от Михаила Цагарели можно прослушать в аудиофайле.