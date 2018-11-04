Сербуленко рассказала, в чем польза продуктов из твердых сортов пшеницы

О том, что изделия из твердых сортов пшеницы намного полезнее, чем из мягких слышал, наверняка, каждый. Поэтому, выбирая продукт на полке, многие обращают внимание на то, чтобы на этикетке была написана заветная фраза "из твердых сортов". При этом, многие не знают о том, что такая надпись не всегда соответствует реальности.

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"У предприятий есть технические условия, по которым им никто не запрещает количество мягкой муки увеличить, даже до 50%. При этом продукт все равно будет считаться из твердых сортов пшеницы. Когда вы выбираете производителя магазине, обратите внимание на букву на этикетке. Группа А представляет макароны только из твердых сортов пшеницы, производители чаще всего итальянцы. Название "durum" также говорит о том, что это твердые сорта. Группа Б – это продукты из мягкой стекловидной пшеницы, буква В – она из хлебопекарной муки и такие макароны будут просто развариваться при варке", — отметила собеседница в эфире Sputnik Молдова.

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