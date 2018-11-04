16:03 04 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.19
  • EUR9390.86
  • USD8236.87
Поиск
Ион Илиеш
Sputnik / Miroslav Rotari

Илиеш о том, как выжить при землетрясении

Радио
Получить короткую ссылку
24 0 0

Сейсмолог Ион Илиеш рассказал о том, как себя вести в помещении при сильных подземных толчках.

Показатели сейсмографа во время землетрясения
© МЧС Узбекисана
В Ташкенте ощущалось слабое землетрясение
"Наши строения все же построены более-менее качественно и капитально. Даже при сильных землетрясениях у нас не было случаев падения перекрытий. Поэтому наши рекомендации остаются в силе: занимаем место в проеме двери у основной сейсмостойкой стены, либо в углу комнаты, подальше от окон. Мы об этом говорим и занимаемся сейсмическим воспитание школьников", - сказал сейсмолог в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

По теме

ООН: за 20 лет от стихийных бедствий погибли свыше миллиона человек
Теги:
Землетрясение, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Юрий Хачатуров в здании суда Первой инстанции административного района Шенгавит (27 июля 2018). Еревaн
    Несвоевременная отставка

    Эксперт рассказал, почему отставка представителя Армении Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ может ослабить работу организации.

  • Тест на наличие алкоголя в крови
    Пьяный рейс

    Выпившая женщина проехала через всю Латвию и попалась на глаза полиции только в Риге.

  • Переход
    Зеленый свет

    В Литве установили светофоры с женским силуэтом к столетию со дня, когда жительницы республики получили избирательное право.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Гонки на быках в Таиланде
Буйвол вместо гоночного болида, или Формула-1 по-тайски
Скульптура из пня: китаец создает шедевры из дерева
А судьи что
В борьбе за справедливость: Верховный суд Узбекистана отчитался о работе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054