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Главное для родителей - доверять врачу. Чеснов убежден, что лечение ребенка - командная работа, где родители, доктор и медсестра - в одной сборной
© Sputnik/Виктор Толочко

Педиатр Чеснов: не надо сбивать температуру у ребенка водкой

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Педиатр Дмитрий Чеснов рассказал, что нередко ему приходится видеть опьяневших детей, после того как мамы пытались сбить у них температуру при помощи обтирания спиртовыми растворами.

"Жаропонижающее есть в каждой аптечке, любая мама имеет в сумочке препараты группы ибупрофена или парацетамола. Если мы видим высокую температуру, ребенку надо дать жаропонижающее. И еще одним способом является так называемое физическое охлаждение, но, пожалуйста, не обтирайте детей водкой или уксусом, потому что вы не видели опьяневших детей после таких обтираний, а я видел", ― рассказывает Чеснов. 

Младенец
© Flickr/ Bridget Coila
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Кожа ребенка ― это огромный орган, она дышит, и через нее в организм может "всосаться" все что угодно, говорит педиатр. Когда ребенка лихорадит, он теряет некоторое количество воды, и водка или какой-то другой спиртной напиток, которым мама обтирает малыша, всасывается в организм, меняя истинную картинку. Специалисту будет сложнее определить, от чего ребенок вялый ― от инфекции или он слегка захмелел.

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"Обтирается ребенок исключительно водой комнатной температуры. Обтираем крупные поверхности – грудь, живот, спину, ягодицы, бедра, а вот пальчики уже не надо", ― рекомендует Чеснов.  

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Теги:
Дети, здоровье



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