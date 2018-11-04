Педиатр Чеснов: не надо сбивать температуру у ребенка водкой

Педиатр Дмитрий Чеснов рассказал, что нередко ему приходится видеть опьяневших детей, после того как мамы пытались сбить у них температуру при помощи обтирания спиртовыми растворами.

"Жаропонижающее есть в каждой аптечке, любая мама имеет в сумочке препараты группы ибупрофена или парацетамола. Если мы видим высокую температуру, ребенку надо дать жаропонижающее. И еще одним способом является так называемое физическое охлаждение, но, пожалуйста, не обтирайте детей водкой или уксусом, потому что вы не видели опьяневших детей после таких обтираний, а я видел", ― рассказывает Чеснов.

Кожа ребенка ― это огромный орган, она дышит, и через нее в организм может "всосаться" все что угодно, говорит педиатр. Когда ребенка лихорадит, он теряет некоторое количество воды, и водка или какой-то другой спиртной напиток, которым мама обтирает малыша, всасывается в организм, меняя истинную картинку. Специалисту будет сложнее определить, от чего ребенок вялый ― от инфекции или он слегка захмелел.

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"Обтирается ребенок исключительно водой комнатной температуры. Обтираем крупные поверхности – грудь, живот, спину, ягодицы, бедра, а вот пальчики уже не надо", ― рекомендует Чеснов.

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