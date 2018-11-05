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Директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин
© Foto : Из личного архива Вячеслава Кулагина

Кулагин: Россия предлагает странам ЦА выгодные условия строительства АЭС

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Директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин рассказал Sputnik, чем вызван интерес стран Центральной Азии к атому.

Интерес стран Центральной Азии к атому объясняется тем, что в государствах региона довольно быстро растет энергопотребление, отметил эксперт.

"У многих стран хватает ресурсов, чтобы это энергопотребление обеспечивать, но есть вопросы с их производством, например, у Узбекистана, так как по многим сценариям есть вероятность, что они пройдут пик и уйдут на снижение добычи газа",- пояснил Кулагин.

Поэтому, по его словам, страны Центральной Азии рассматривают АЭС как один из вариантов долгосрочного стабильного энергоснабжения. Кроме того, Россия предлагает строительство АЭС на довольно выгодных условиях.

Напомним, в начале сентября этого года глава российского кабмина Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики.

"Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.

 




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