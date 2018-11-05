Данюк: Германия крайне заинтересована в "Северном потоке-2"

Немецкий бизнес крайне заинтересован в сохранении и расширении энергетической кооперации с Россией, несмотря на давление США и ряда европейских стран, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Как заявил председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным, деловые круги Германии надеются, что проект газопровода "Северный поток-2", который сейчас строится, будет реализован в полном объеме и в соответствии с указанными сроками.

По мнению эксперта, это заявления - яркая демонстрация того, что немецкий бизнес, несмотря на давление со стороны США и некоторых европейских стран, крайне заинтересован в сохранении и расширении энергетической кооперации с Россией.

"Напомню, что те санкции, которые вводились, заключают в себе важный элемент — принцип территориальности, согласно которому вторичные санкции могут быть наложены не только на российские компании, которые реализуют проект, но и на зарубежные компании, которые так или иначе в нем участвуют. Даже несмотря на это, мы видим, что Германия крайне заинтересована в том, чтобы "Северный поток-2" был реализован", — сказал Данюк в интервью радио Sputnik.

По его словам Данюка, в Германии понимают, что российский газопровод очень важен с точки зрения обеспечения энергетической безопасности страны, которая скоро должна отказаться от использования атомной энергии и электроэнергии из угля.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1200 километров от побережья России через Балтийское море до Германии. На конец октября этого года уложено уже более 180 километров трубопровода.

Газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год планируется сдать в эксплуатацию до конца 2019 года. Разрешение на прокладку труб в своих территориальных водах уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.