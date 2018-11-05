Мацкявичюс о деле Вышинского: Украина действует, как сомалийские пираты

Российский тележурналист Эрнест Мацкявичюс сравнил задержание руководителя портала РИА Новости – Украина Кирилла Вышинского с действиями сомалийских пиратов, которые берут в плен людей в качестве живого товара для обмена на другой живой товар.

Журналиста поразило, что за полгода нахождения Вышинского под арестом международным правозащитным организациям так и не удалось добиться какой-то активности. Журналистские организации что-то пытаются сказать, но их голос звучит тихо и робко из-за боязни нежелательных последствий.

"Ничего близкого к разжиганию межнациональной розни, ничего близкого к угрозе украинской государственности в его публикациях не было. Все прекрасно понимают, что она заложник, что его взяли, как сомалийские пираты, в качестве товара для того, чтобы обменять на какой-то другой товар, чтобы иметь возможность для торга", - сказал Мацкявичус радио Sputnik.

Он не исключил, что перед президентскими выборами на Украине карта Вышинского будет разыграна для того, чтобы обменять его "на какого-то условного Сенцова".

"Понятно, что это абсолютно циничная и беспредельная политическая игра, которая ведется без правил и журналистам достаточно тяжело что-то сказать, потому что мы делаем свою работу, а нас берут и сажают в тюрьму", - добавил тележурналист.

Акция солидарности с руководителем портала РИА Новости – Украина Кириллом Вышинским, который почти полгода находится за решеткой по надуманному обвинению в госизмене, прошла 2 ноября у посольства Украины в центре Москвы. Накануне Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 28 декабря. В манифестации под девизом "Дело шито белыми нитками" приняли участие порядка 100 человек, в том числе гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор медиахолдинга и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Руководитель информационного партнера МИА "Россия сегодня", портала РИА Новости – Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.