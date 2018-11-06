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Олег Пономаренко
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Пономаренко: покупкой С-400 Китай и Индия подтверждают его уникальность

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Эксперт центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко рассказал Sputnik, какими возможностями обладает новый противоракетный комплекс С-400 и почему этому виду оружия доверяют даже сверхдержавы.

По словам военного эксперта, на сегодняшний день у С-400 практически нет аналогов по целому ряду причин.

"Контракты на поставку комплексов в Китай и Индию уже говорят о том, что кроме как в России подобные виды вооружений сегодня просто негде взять. Это универсальный комплекс, позволяющий контролировать и эффективно защищать огромные территории. Такой точности и радиолокационной начинки нет ни у одной подобной системы. Комплекс способен вести 300 и обстреливать до 80 целей одновременно", — подчеркнул Пономаренко в эфире Sputnik Узбекистан.

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Он добавил, что, в отличие от зарубежных аналогов, С-400 несет сразу несколько типов ракет, что позволяет поражать совершенно разные объекты, обеспечивая максимальную защиту воздушного пространства.

В этом году российские войска досрочно получили очередной полк С-400. Кроме того, после инцидента со сбытым военным самолетом в Сирии РФ направила в эту страну противоракетные комплексы предыдущего поколения С-300, которые значительно укрепят обороноспособность Сирийской Республики.

Теги:
Вооружения, Индия, Китай, Россия



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