16:41 06 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Политолог Юрий Светов
Фото из личного архива Юрия Светова

Светов: для Трампа встреча с Путиным сродни предательству интересов США

Радио
Получить короткую ссылку
52 0 0

По мнению политолога Юрия Светова, предстоящая встреча в Париже между российским лидером и президентом США станет показательной и прояснит будущее двусторонних отношений.

Политолог уверен, что сейчас, накануне выборов в Конгресс США, у Дональда Трампа связаны руки в международной политике, особенно по отношению к России.

"Любые прямые контакты с Москвой будут восприниматься его оппонентами как предательство интересов Америки. Многое будет зависеть от исхода выборов в Конгресс. Если победят сторонники президента, то у Трампа будет больше возможностей для маневра. Если верх возьмут демократы, то обстановка усугубится", — заметил эксперт в интервью радио Sputnik.

Встреча В. Путина и Д. Трампа в Хельсинки
© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин назначил Трампу новую встречу
Светов считает формат встречи в Париже удобным способом провести переговоры и не навлечь на себя гнев политических противников. Такая важная для десятков стран дата - столетие окончания Первой Мировой войны - позволит собрать в одном месте глав сразу нескольких государств. В данном случае Трамп сможет продемонстрировать равноудаленность, не проведя полноценных переговоров ни с Владимиром Путиным, ни с Петром Порошенко.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ходе празднования векового юбилея окончания Первой Мировой войны запланирована встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, однако она пройдет в рамках саммита, что называется, "на ногах".

Подробный комментарий эксперта о перспективе российско-американских отношений слушайте в нашем радиоподкасте.

Теги:
Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Штаб-квартира Совета Международного союза электросвязи
    Шире круг

    Азербайджан вошел в состав еще одной международной организации – ведущего учреждения ООН в области IT-технологий.

  • РСЗО Полонез
    Мы - мирные люди…

    Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег НАТО от "запугивания" размещением базы в Польше.

  • Выставка сельскохозяйственной продукции. Архивное фото
    Дары не Абхазии

    Имеют ли отношение к республике "Дары Абхазии" на выставке в "Сибэкспоцентре", и какие товары страна не выставляет за рубежом, разбирался Sputnik.

  • Генеральный директор Гаспарян и Куспиц Андрей Куспиц на Yerevan Food Fest в Ереване
    Праздник живота

    Армянская кухня должна стать общечеловеческим достоянием, а каждый ресторан за ее пределами – "маленьким посольством", уверен российский кулинар.

  • Рыболовная сеть на заборе
    "Золотая" рыбка

    Рижский окружной суд оштрафовал мужчину за незаконный вылов рыбы в Лиелупе на 192 тысячи 301 евро.

  • Нефтяная вышка, архивное фото
    Кто хочет поработать?

    Конкурс на разведку и добычу нефти в западной части Литвы провалился – за четыре с половиной месяца не поступило ни одной заявки.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Открытая позиция

    Молдавский лидер Игорь Додон охарактеризовал отношения между Кишиневом и Москвой и рассказал, с кем должна дружить республика.

  • Взлетно-посадочная полоса аэродрома Раади, 2009 год
    Сила солнца

    На территории бывшего советского военного аэродрома расположится крупнейший парк в Эстонии по производству солнечной энергии.

  • Житель города Квайса Арсен Хугаев
    Дрожь земли

    О последствиях землетрясения в Южной Осетии, произошедшем в ночь на вторник, читайте в материале Sputnik.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Наводнение в Венеции
По уши в воде: жизнь Венеции во время наводнения
Генеральный консул Узбекистана в Петербурге Джахонгир Иргашев рассказал о работе консульства в Спб
Генконсул Узбекистана в Петербурге Иргашев: звоните нам утром или вечером
Тарелка супа в разных странах
Сколько платят за тарелку супа жители разных стран

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054