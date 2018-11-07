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Политолог Леонид Крутаков
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Крутаков: НАТО – это инструмент не обороны, а продвижения интересов США

Радио
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Политолог и публицист Леонид Крутаков прокомментировал заявления США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В интервью радио Sputnik преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков отметил, что НАТО своими действиями подталкивает гонку вооружений.

По мнению эксперта, заявление о выходе из договора – это и есть начало новой гонки вооружений.

"Это решение находится в русле обвинений в адрес России, последовавших за размещением ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области. С момента, когда РФ вынуждена была в ответ на наращивание военной силы НАТО на восточном фланге разместить ракеты, это стало источником долгосрочной санкционной политики против нее. Все преподносится так: Россия - угрожающая, страшная, непредсказуемая, чудовищная", — заявил эксперт.

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Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США - 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.




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