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Джахонгир Иргашев
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Генконсул Иргашев: узбекский бизнес перестанет приезжать в Россию наобум

Радио
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Глава узбекского консульства в Санкт-Петербурге Джахонгир Иргашев рассказал о планах по открытию в Северной столице России полноценного торгово-логистического хаба узбекской продукции. Это, уверен он, еще больше сблизит деловые круги двух стран.

По словам дипломата, в настоящее время, несмотря на большой интерес к узбекской продукции, ее крайне сложно достать, а бизнесу непросто пробиться на российский рынок.

"Конечно, предпринимателям из России сложно без связей и каких-то гарантий приезжать в Ташкент для ведения дел, так же и узбекские бизнесмены не хотят приезжать в РФ наобум. Когда тут появится торговый дом, разумеется, производителям будет проще наладить контакты. Мы предполагаем, что эта площадка станет полноценным хабом на весь северо-западный округ России и обеспечит местных покупателей востребованной продукцией", — подчеркнул Иргашев.

Здание по адресу 4-я Красноармейская улица дом 4А в Санкт-Петербурге, где располагается генеральное консульство Узбекистана в России.
© Sputnik / Александр Гальперин
Генконсул Узбекистана в Петербурге: мы не отдаем паспорта на углу у светофора
При этом он добавил, что республика не намерена сосредотачиваться исключительно на поставках овощей и фруктов, хотя объемы сельхозпродукции будут наращиваться. Узбекистан может предложить российским покупателям и электротехнические изделия, и текстиль, и посуду, и обувь. Кроме того, руководству Санкт-Петербурга поступило предложение об открытии аналогичного торгового дома в Ташкенте. В конце ноября делегация Северной столицы РФ прибудет в Узбекистан с визитом для детального рассмотрения этого вопроса.

В начале ноября в Санкт-Петербурге прошли Дни Ташкента. В рамках мероприятий состоялись презентации узбекских товаров, показ мод, а также выступления узбекских артистов.

Теги:
Торговля, Узбекистан, Санкт-Петербург



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