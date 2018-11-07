16:25 07 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Сайёра Ходжаева
© Foto : из личного архива Сайёры Ходжаевой

Ходжаева: это нонсенс, когда женщины не голосуют за женщин

Радио
Получить короткую ссылку
17 0 0

Директор института "Демократия и права человека", член консультативного Совета при президенте Узбекистана Сайёра Ходжаева намерена инициировать введение в республике временных специальных мер для повышения представленности женщин в органах власти.

По словам Ходжаевой, определенные позитивные сдвиги в этой сфере начались в середине 2000-х годов, но все равно нынешняя ситуация не отвечает требованиям времени.

"У нас был период, когда женщины в парламенте составляли 22-24%. По сравнению с прежними 6-7% это прогресс, но сегодня мы вновь наблюдаем тенденцию к снижению. У нас по-прежнему нет ни одной женщины-хокима, ни одной женщины посла, да и в министерствах очень мало женщин. Даже среди ректоров вузов их нет, хотя это было бы полезным, особенно в педагогической сфере", — заметила Сайёра Ходжаева.

В этой связи она вместе с коллегами из Института демократии намерена ввести в Узбекистане рекомендованные ООН временные меры поддержки для женщин. По сути это квоты на места в органах исполнительной и законодательной власти. Кроме того, отдельного внимания, по ее словам, заслуживает работа с женским электоратом.

Женщина показывает график на компьютере
© Flickr
В ООН дали совет узбекским женщинам, как стать богаче
"Это нонсенс, когда женщины не голосуют за женщин – всего 17% избирательниц отдают свои голоса за женщин-кандидатов. Значит, нет доверия у людей. Будем работать в этом направлении", — добавила Ходжаева.

Говоря о сложностях, с которыми сталкиваются представительницы прекрасной половины человечества, она отметила, что немаловажную роль играют стереотипы и менталитет.

"По своему опыту могу сказать, что работать с мужчинами сложно, они оказывают определенное давление. Женщине приходится порой вдвое больше работать, чтобы показать и доказать, на что она способна. Кто-то, конечно же, не выдерживает, сдается при первой неудаче. А надо пробовать, совершенствоваться", — заключила эксперт.

Танзила Нарбаева
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Нарбаева о бытовом насилии в Узбекистане: время молчать прошло
В Ташкенте в эти дни проходит международная конференция на тему: "Роль женщин в демократическом обновлении и модернизации страны: опыт Узбекистана и международная практика". Мероприятие организовано Комитетом женщин Узбекистана совместно с национальными и международными партнерами. В работе форума принимают участие ведущие специалисты этой сферы, правозащитники и руководители различных социальных институтов. По итогам конференции будут приняты рекомендации для повышения роли и статуса женщин в Узбекистане.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Разбитое стекло в пассажирском автобусе, архивное фото
    На линии огня

    На трассе Алматы — Ташкент обстреляли пассажирский автобус. Правоохранители задержали нескольких жителей Туркестанской области Казахстана.

  • Архивное фото омбудсмена Кыргызстана Токона Мамытова
    Совместная защита

    Омбудсмены Кыргызстана и России подписали договор о создании рабочей группы по защите прав и интересов детей.

  • Социальные сети
    Не в сети

    В Таджикистане заблокированы Facebook, Одноклассники и Youtube. Что говорят в Службе связи республики?

  • Теплоход Армения
    Страшнее "Титаника"

    Ровно 77 лет назад произошла одна из крупнейших морских трагедий Второй мировой войны — немцы потопили советский санитарный теплоход "Армения".

  • Зал ожидания аэропорта Рига, архивное фото
    С Даугавы выдачи нет

    Организатор масштабной финансовой аферы в России избежал ареста, скрывшись на территории Латвии.

  • Военные учения в Литве
    Учиться и учиться

    Литва планирует направлять больше военнослужащих для участия в международных учениях – Сейм единогласно одобрил резолюцию.

  • Людмила Лащёнова
    Гранит науки

    Председатель Русской общины Молдовы рассказала о квотах для молдавских абитуриентов в вузах России и об условиях поступления.

  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии на Украине Герт Антсу
    Страшные сказки

    Глава эстонского посольства на Украине рассказал о мифической "российской угрозе" для западной цивилизации.

  • Бала Бестауты
    Барсы идут!

    Глава Комитета по геологии, экологии и природопользованию Южной Осетии рассказал о вероятности появления кавказского барса на территории республики.

  • Разбитое стекло в пассажирском автобусе, архивное фото
    На линии огня

    На трассе Алматы — Ташкент обстреляли пассажирский автобус. Правоохранители задержали нескольких жителей Туркестанской области Казахстана.

  • Архивное фото омбудсмена Кыргызстана Токона Мамытова
    Совместная защита

    Омбудсмены Кыргызстана и России подписали договор о создании рабочей группы по защите прав и интересов детей.

  • Социальные сети
    Не в сети

    В Таджикистане заблокированы Facebook, Одноклассники и Youtube. Что говорят в Службе связи республики?

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Певица Дженнифер Лопес
Видно и не стыдно: подборка самых откровенных нарядов звезд
Невероятный бросок баскетболиста
Невероятный бросок баскетболиста вошел в Книгу рекордов Гиннесса — видео
Тарелка супа в разных странах
Сколько платят за тарелку супа жители разных стран

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054