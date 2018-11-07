Маткаримова: в узбекских женщинах сидит вековой страх, его пора искоренить

Женщины в Узбекистане могут управлять государством и обществом, просто их нужно правильно воспитывать и готовить к этому, уверена доктор юридических наук, профессор Гульчехра Маткаримова.

Женщины в возрасте от 35 до 55 лет могут и должны работать на благо общества, заявила Гульчехра Маткаримова корреспонденту Sputnik Узбекистан в рамках международной конференции о роли женщин в демократическом обновлении страны, проходящей в Ташкенте.

"В узбекских женщинах сидит вековой страх, свой собственный цензор, который заставляет их сомневаться в себе: а вдруг я не смогу выполнить задачу, вдруг не смогу выступить, а вдруг меня засмеют, ведь кругом одни мужчины… Однако с 35 лет женщина раскрывается – ее дети уже выросли, у нее появилось свободное время, она более осознанно ко всему относится. В возрасте от 35 до 55 лет женщина может и должна трудиться на благо своей страны и общества", - заявила она.

Маткаримова вспомнила в связи с этим об инициативе бывшей замхокима Ташкента Фариды Юлдашевны (Абдурахимовой. – Ред.), которая ежемесячно проводила семинары с участием женщин разных профессий, в ходе которых они разговаривали, общались, спорили, дискутировали… В итоге они готовили женщин-лидеров. И многие из тех женщин стали заниматься политикой, сегодня они заседают в Олий Мажлисе и Сенате, отметила Маткаримова.

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