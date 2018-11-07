19:01 07 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Гульчехра Маткаримова, доктор юридических наук, профессор
© Sputnik / Дильшода Рахматова.

Маткаримова: в узбекских женщинах сидит вековой страх, его пора искоренить

Радио
Получить короткую ссылку
46 0 0

Женщины в Узбекистане могут управлять государством и обществом, просто их нужно правильно воспитывать и готовить к этому, уверена доктор юридических наук, профессор Гульчехра Маткаримова.

Женщины в возрасте от 35 до 55 лет могут и должны работать на благо общества, заявила Гульчехра Маткаримова корреспонденту Sputnik Узбекистан в рамках международной конференции о роли женщин в демократическом обновлении страны, проходящей в Ташкенте. 

"В узбекских женщинах сидит вековой страх, свой собственный цензор, который заставляет их сомневаться в себе: а вдруг я не смогу выполнить задачу, вдруг не смогу выступить, а вдруг меня засмеют, ведь кругом одни мужчины… Однако с 35 лет женщина раскрывается – ее дети уже выросли, у нее появилось свободное время, она более осознанно ко всему относится. В возрасте от 35 до 55 лет женщина может и должна трудиться на благо своей страны и общества", - заявила она.

Маткаримова вспомнила в связи с этим об инициативе бывшей замхокима Ташкента Фариды Юлдашевны (Абдурахимовой. – Ред.), которая ежемесячно проводила семинары с участием женщин разных профессий, в ходе которых они разговаривали, общались, спорили, дискутировали… В итоге они готовили женщин-лидеров. И многие из тех женщин стали заниматься политикой, сегодня они заседают в Олий Мажлисе и Сенате, отметила Маткаримова.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Разбитое стекло в пассажирском автобусе, архивное фото
    На линии огня

    На трассе Алматы — Ташкент обстреляли пассажирский автобус. Правоохранители задержали нескольких жителей Туркестанской области Казахстана.

  • Архивное фото омбудсмена Кыргызстана Токона Мамытова
    Совместная защита

    Омбудсмены Кыргызстана и России подписали договор о создании рабочей группы по защите прав и интересов детей.

  • Социальные сети
    Не в сети

    В Таджикистане заблокированы Facebook, Одноклассники и Youtube. Что говорят в Службе связи республики?

  • Теплоход Армения
    Страшнее "Титаника"

    Ровно 77 лет назад произошла одна из крупнейших морских трагедий Второй мировой войны — немцы потопили советский санитарный теплоход "Армения".

  • Зал ожидания аэропорта Рига, архивное фото
    С Даугавы выдачи нет

    Организатор масштабной финансовой аферы в России избежал ареста, скрывшись на территории Латвии.

  • Военные учения в Литве
    Учиться и учиться

    Литва планирует направлять больше военнослужащих для участия в международных учениях – Сейм единогласно одобрил резолюцию.

  • Людмила Лащёнова
    Гранит науки

    Председатель Русской общины Молдовы рассказала о квотах для молдавских абитуриентов в вузах России и об условиях поступления.

  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии на Украине Герт Антсу
    Страшные сказки

    Глава эстонского посольства на Украине рассказал о мифической "российской угрозе" для западной цивилизации.

  • Бала Бестауты
    Барсы идут!

    Глава Комитета по геологии, экологии и природопользованию Южной Осетии рассказал о вероятности появления кавказского барса на территории республики.

  • Разбитое стекло в пассажирском автобусе, архивное фото
    На линии огня

    На трассе Алматы — Ташкент обстреляли пассажирский автобус. Правоохранители задержали нескольких жителей Туркестанской области Казахстана.

  • Архивное фото омбудсмена Кыргызстана Токона Мамытова
    Совместная защита

    Омбудсмены Кыргызстана и России подписали договор о создании рабочей группы по защите прав и интересов детей.

  • Социальные сети
    Не в сети

    В Таджикистане заблокированы Facebook, Одноклассники и Youtube. Что говорят в Службе связи республики?

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Певица Дженнифер Лопес
Видно и не стыдно: подборка самых откровенных нарядов звезд
Невероятный бросок баскетболиста
Невероятный бросок баскетболиста вошел в Книгу рекордов Гиннесса — видео
Тарелка супа в разных странах
Сколько платят за тарелку супа жители разных стран

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054