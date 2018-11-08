Герман рассказала, как женщины помогут ООН предотвратить конфликты в мире

"Я часто бываю в Узбекистане и постоянно знакомлюсь с женщинами депутатами, заместителями министров. Отрадно видеть, что прекрасная половина человечества все более активно участвует в принятии государственных решений. Особая заслуга в этом принадлежит Комитету женщин республики и ее председателю Танзиле Нарбаевой", — отметила Герман.
"По своей природе женщины – это миротворцы. Они способны тонко чувствовать ситуацию и выявлять первопричины нарастающего конфликта с тем, чтобы вовремя предотвратить его. Мы сейчас активно работаем в этом направлении, а самое главное, сами женщины Узбекистана готовы содействовать нашей деятельности", — заключила Герман.
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В Ташкенте состоялась международная конференция, посвященная роли женщин в общественно-политической жизни. В работе форума приняли участие ведущие специалисты этой сферы, правозащитники и руководители различных социальных институтов гражданского общества. По итогам конференции приняты рекомендации для повышения роли и статуса женщин в Узбекистане.