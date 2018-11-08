Герман рассказала, как женщины помогут ООН предотвратить конфликты в мире

Спецпредставитель Генсека ООН и руководитель Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман отметила существенные успехи Узбекистана в защите прав женщин и интеграции их в общественно-политическую жизнь страны.

По словам спецпредставителя, в республике особое внимание уделено повышению роли женщин в управлении государством, в том числе на самом высоком уровне.

"Я часто бываю в Узбекистане и постоянно знакомлюсь с женщинами депутатами, заместителями министров. Отрадно видеть, что прекрасная половина человечества все более активно участвует в принятии государственных решений. Особая заслуга в этом принадлежит Комитету женщин республики и ее председателю Танзиле Нарбаевой", — отметила Герман.

© Foto : из личного архива Сайёры Ходжаевой Ходжаева: женщины Узбекистана — это большая сила

Еще одно направление работы ООН в Центральной Азии и в Узбекистане в частности — привлечение женщин к миротворческой миссии.

"По своей природе женщины – это миротворцы. Они способны тонко чувствовать ситуацию и выявлять первопричины нарастающего конфликта с тем, чтобы вовремя предотвратить его. Мы сейчас активно работаем в этом направлении, а самое главное, сами женщины Узбекистана готовы содействовать нашей деятельности", — заключила Герман.

Нарбаева о бытовом насилии в Узбекистане: время молчать прошло =>>

В Ташкенте состоялась международная конференция, посвященная роли женщин в общественно-политической жизни. В работе форума приняли участие ведущие специалисты этой сферы, правозащитники и руководители различных социальных институтов гражданского общества. По итогам конференции приняты рекомендации для повышения роли и статуса женщин в Узбекистане.