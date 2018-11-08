Маткаримова: роль отца в узбекском обществе минимизирована

Доктор юридических наук, профессор Гульчехра Маткаримова ответила на вопрос, что мешает мужчинам в Узбекистане больше времени посвящать семье и воспитанию детей.

Распад СССР и появление независимых государств очень сильно повлияли на психику узбекских мужчин, рассказала в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан Гульчехра Маткаримова в рамках международной конференции о роли женщин в демократическом обновлении страны, проходящей в Ташкенте.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Женская доля и роль: чего не хватает Узбекистану для гендерного равенства

"Раньше была стабильность, и мужчина привык к определенному укладу жизни – утром он идет на работу, вечером возвращается с зарплатой. И вдруг эта стабильность исчезла. И мужчина растерялся. В это время именно женщина взяла бразды правления в свои руки и начала зарабатывать, чтобы кормить детей. Поэтому за годы независимости республики очень многие женщины добились успеха в бизнесе", - объяснила она.

О том, как меняется отношение к семье и детям у современных молодых людей в Узбекистане и что этому способствует – слушайте в интервью.