14:23 08 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Доктор исторических наук, профессор кафедры массовых коммуникаций РУДН Александр Грабельников во время беседы на радио Sputnik Кыргызстан
Sputnik / Азамат Тотубаев

Грабельников: соцсети превратили пользователя в производителя информации

Радио
Получить короткую ссылку
5 0 0

Простой человек сегодня может стать конкурентом СМИ, уверен доктор исторических наук, профессор кафедры массовых коммуникаций РУДН Александр Грабельников.

В эфире Sputnik Кыргызстан Александр Грабельников отметил, что профессиональным журналистам необходимо ориентироваться на то, что пишут люди в социальных сетях, блогеры, так как иначе они рискуют оказаться на обочине новых информационных магистралей.

"Социальные сети возрождают межличностную коммуникацию, которая является самой важной для человека. То есть сегодня люди скорее поверят тому, что рассказывают им друзья, чем тому, что передают официальные СМИ", - заявил эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • ДТП с участием армейского Камаза, архивное фото
    Небоевые потери

    Четверо армянских военнослужащих погибли в результате крупного ДТП с участием грузовика Минобороны республики.

  • Машина Службы неотложной медицинской помощи в Риге
    Скорая и дорогая

    В Службе неотложной медицинской помощи ответили недовольному рижанину, который вызвал жене "скорую", а потом получил счет в 40 евро.

  • Полиция
    Большая перемена

    Под Вильнюсом эвакуировали школу после обнаружения предмета, похожего на боеприпас.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Певица Дженнифер Лопес
Видно и не стыдно: подборка самых откровенных нарядов звезд
Мужчина жонглирует и ест яблоки
Жонглируй и жуй: как бывший клоун установил новый рекорд Гиннесса
Тарелка супа в разных странах
Сколько платят за тарелку супа жители разных стран

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054