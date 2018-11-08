18:06 08 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Мустафаев Отабек
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Мустафаев: Узбекистан не намерен удивлять своим вином – у нас другая цель

Радио
Получить короткую ссылку
14010

В преддверии фестиваля "Искусство виноделия", который пройдет в республике в конце ноября, председатель правления АО "Узшаробсаноат" Отабек Мустафаев рассказал о задачах, стоящих перед узбекскими виноделами, а также о миссии самого мероприятия.

По его словам, Узбекистан сегодня имеет богатые винодельческие традиции, но пока не может и не собирается конкурировать с признанными лидерами рынка и законодателями мод в винодельческой отрасли.

"К нам туристы приезжают в первую очередь чтобы познакомиться с культурой, историческими и архитектурными памятниками. Однако в какой-то момент люди хотят вернуться в свою привычную среду, отдохнуть, выпить вина. Наша цель не поразить их лучшим в мире вином – нам это пока не под силу, но предложить им хорошее вино, со своими особенностями и достоинствами", — пояснил глава "Узшаробсаноат".

Бокалы с вином во время проведения дегустации
© Sputnik / Сергей Мальгавко
Истина в вине: ташкентцев ждут мастер-классы и дегустации
Говоря о миссии предстоящего фестиваля, в рамках которого пройдут и мастер-классы, и даже научно-техническая конференция по инновациям в виноделии и виноградарстве, Мустафаев заметил, что у мероприятия нет цели пропагандировать употребление алкоголя — прежде всего такого рода форумы проводятся для специалистов отрасли.

"На уровне государства у нас нет цели пропагандировать употребление алкоголя. Наоборот, главная задача – предложить людям альтернативу крепким спиртным напиткам в виде вина, которое в разумных количествах даже полезно", — резюмировал Мустафаев.

Ваше здоровье: как правильно пить вино =>>

Фестиваль "Искусство виноделия" пройдет в "Узэкспоцентре" с 21 по 23 ноября.  

Теги:
Узшаробсаноат, Туризм, вино, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Государственный нефтяной фонд Азербайджана
    "Контракт века"

    С начала реализации азербайджанских нефти и газа на мировых рынках доходы Госнефтефонда превысили 136 миллиардов долларов.

  • Квартал белорусских деревянных домов построили во Франции
    Маленькая Беларусь

    Во французском городе Вильрю торжественно открыли квартал белорусских деревянных домов имени ученого из Лиона, жившего в Гродно.

  • Капсула времени в стене 10 средней школы
    Время пришло

    В Сухуме собираются вскрыть заложенную полвека назад в фасад школы капсулу времени. Sputnik рассказывает о подготовке к этому событию.

  • День независимости Армении (21 сентября 2018). Еревaн
    На том же месте

    Правительство Армении предлагает вернуть резиденцию президента республики на прежнее место.

  • 9 мая в Риге: площадь у памятника Освободителям
    Цена лояльности

    Для "лояльных русских" Латвии готовят календарь без Дня Победы, зато с датами, связанными с освобождением от татаро-монгольского ига.

  • Тюлени на лежбище
    В своей стихии

    Представители Морского музея Литвы выпустили в Балтийское море десять детенышей тюленей.

  • Черный кот
    Даже кошке понятно

    Кошка, которая переходит дорогу по всем правилам дорожного движения, попала на запись видеорегистратора в Комрате.

  • Экипаж танкера Bozdag. Крайний слева — капитан судна Николай Крупа, второй слева — повар Павел Туромша.
    Путь домой

    Моряки танкера, больше года простоявшего под арестом в порту Таллинна, наконец получили свои заработанные деньги и вернулись в Москву.

  • В Северной Осетии прошел Международный открытый чемпионат по ловле рыбы
    Ловись, рыбка!

    В Северной Осетии состоялся международный открытый чемпионат по ловле рыбы спиннингом с берега.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Певица Дженнифер Лопес
Видно и не стыдно: подборка самых откровенных нарядов звезд
Конкурс на самые эффектные ягодицы прошел в Сан-Паулу
Как выбирали самые эффектные ягодицы Бразилии - горячее видео
Тарелка супа в разных странах
Сколько платят за тарелку супа жители разных стран

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054