Мендкович оценил вероятность возвращения Узбекистана в ОДКБ

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович уверен, что привлечение Узбекистана в качестве наблюдателя в структуре Организации договора о коллективной безопасности – вполне разумная и пока достаточная мера.

По мнению эксперта, на сегодняшний день к возвращению Узбекистана в качестве полноценного члена в ОДКБ не готовы ни в Ташкенте, ни в Москве.

"Выход из организации в свое время был обусловлен множеством совсем иных причин, связанных со структурными подходами, а также документами, которые принимались членами ОДКБ. Думаю, в настоящее время в приоритете у узбекских властей сотрудничество по линии безопасности напрямую с Россией. Кроме того, Ташкент участвует в определенных соглашениях в масштабе СНГ, ШОС и иных организаций", — пояснил Мендкович.

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Ранее Россия предложила Узбекистану войти в наблюдательный совет Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности была создана в мае 1992 года после подписания соответствующего документа в Ташкенте. В настоящее время в состав организации входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Узбекистан дважды приостанавливал членство в ОДКБ — с 1999 по 2006 год, а затем с лета 2012 года по настоящее время.

Узбекистан пока не рассматривает вопрос возобновления членства в ОДКБ =>>

Главная цель организации – военная поддержка любого из государств-членов в случае проявления против него агрессии.