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Александр Хроленко, военный обозреватель
Sputnik

Хроленко: НАТО готовится не защищаться, а нападать

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Разглагольствования НАТО о том, что все помыслы направлены на защиту стран Балтии, просто смешны на фоне задач, которые выполняют военнослужащие в ходе учений Anakonda-2018, заявил военный эксперт Александр Хроленко.

Хроленко в эфире радио Sputnik объяснил, почему план проведения Anakonda-2018 не совсем характерен для военных учений – то есть сначала пройдут учения (10 суток) в поле, а уж затем (11 суток) в штабе, тогда как обычно все происходит наоборот – сначала отрабатываются задачи в штабе, а уж потом в поле.

"Руководители желают проверить на практике, проедут ли по территориям танки, насколько велика пропускная способность железных дорог, воздушных коридоров, насколько все это может быть осуществимо в реальных условиях, в реальном мире", - отметил эксперт.

В Восточной Европе 7 ноября стартовали международные учения Anakonda-2018. Маневры НАТО впервые в истории проводятся на территории трех балтийских республик — Литвы, Латвии и Эстонии.

Подробный комментарий слушайте в аудиофайле.




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