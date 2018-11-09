Хроленко: НАТО готовится не защищаться, а нападать

Хроленко в эфире радио Sputnik объяснил, почему план проведения Anakonda-2018 не совсем характерен для военных учений – то есть сначала пройдут учения (10 суток) в поле, а уж затем (11 суток) в штабе, тогда как обычно все происходит наоборот – сначала отрабатываются задачи в штабе, а уж потом в поле.
"Руководители желают проверить на практике, проедут ли по территориям танки, насколько велика пропускная способность железных дорог, воздушных коридоров, насколько все это может быть осуществимо в реальных условиях, в реальном мире", - отметил эксперт.
В Восточной Европе 7 ноября стартовали международные учения Anakonda-2018. Маневры НАТО впервые в истории проводятся на территории трех балтийских республик — Литвы, Латвии и Эстонии.
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