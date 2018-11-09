Разуваев о том, почему латинский алфавит для Узбекистана - это прошлый век

По его словам, еще в советское время ряд республик использовали наравне с кириллическим латинский вариант алфавита, а некоторые страны по нескольку раз переходили с одного на письма на другой. Но у этого процесса, несмотря на глобализацию и популярность английского языка, есть существенные недостатки.

"Во-первых, при переходе на латиницу значительная часть современной и советской литературы на кириллице станет недоступна для нового поколения. Второй момент - фонетические особенности. Латинский алфавит заточен под Европу и не учитывает особенности восточных языков. Можно, конечно, на письме изобразить тот или иной звук различными сочетаниями, но это все равно что чесать за правым ухом левой ногой", — отметил эксперт в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Кроме того, уверен Разуваев, если оценивать глобально, то эпоха европеизации миновала в прошлом и позапрошлом столетии, а сейчас напротив, активизировалось восточное направление.

"Я не говорю, что надо переходить на китайские иероглифы или арабскую вязь, но встраиваться сейчас в западный мер уже нет никакой экономической выгоды", — заключил эксперт.

© Sputnik / Руслан Кривобок "Эти буквы не мешают только бездельникам": нужен ли Узбекистану новый алфавит

В Узбекистане специалисты из Университета узбекского языка и литературы разработали и предложили для дальнейшего рассмотрения свой упрощенный вариант латинского алфавита, который содержит 28 символов. Он призван обеспечить более точную передачу фонетических нюансов национального языка на письме. В настоящее время в республике используется кириллический и латинские алфавиты.