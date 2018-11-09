Главное — терпение: Норкулов прогнозирует в Узбекистане высокую инфляцию

Как отметил Норкулов, оценки МВФ в экономическом секторе более пессимистичные. По прогнозам международных экспертов, инфляция в республике может достичь 17%. Разошлись участники встречи и по поводу темпов экономического роста: МВФ ожидает его на уровне 5%, в то время как власти Узбекистана намерены выйти на показатель в 5,4%.
По итогам первых 10 месяцев инфляция в Узбекистане составила 9,5%.
Эксперты МВФ провели в Ташкенте презентацию обзора "Перспективы развития региональной экономики Кавказа и Центральной Азии" с участием руководства Центробанка Узбекистана и представителей финансовых структур.