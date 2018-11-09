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Ильхом Норкулов
© Sputnik / Дильшода Рахматова.

Главное — терпение: Норкулов прогнозирует в Узбекистане высокую инфляцию

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Центробанк Узбекистана прогнозирует на следующий год инфляцию на уровне 13-15%, рассказал Sputnik Узбекистан заместитель председателя ЦБ республики Ильхом Норкулов.

"Уровень инфляции будет высоким… Это во многом связано с корректировкой цен", — отметил чиновник.

Он пояснил, что такой уровень инфляции неизбежен при проведении реформ, при этом предпринимаемые Центробанком республики действия встречают одобрение и поддержку Международного валютного фонда.

"Мы спрогнозировали уровень инфляции на следующий год 13-15%", — рассказал представитель ЦБ, заметив, что финансовый регулятор делает все возможное для сдерживания темпов роста цен.

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График состояния финансового рынка
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Как отметил Норкулов, оценки МВФ в экономическом секторе более пессимистичные. По прогнозам международных экспертов, инфляция в республике может достичь 17%. Разошлись участники встречи и по поводу темпов экономического роста: МВФ ожидает его на уровне 5%, в то время как власти Узбекистана намерены выйти на показатель в 5,4%.

По итогам первых 10 месяцев инфляция в Узбекистане составила 9,5%.

Подробный комментарий главы ЦБ Узбекистана слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

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Теги:
Узбекистан, цены, инфляция, Центральный банк Республики Узбекистан, Международный валютный фонд



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