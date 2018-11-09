Евсеев объяснил, чем грозит России и Китаю присутствие США в Афганистане

Попытки США провести парламентские выборы в Афганистане и за счет этого обеспечить стабильность невозможны, рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

"Соединенные Штаты Америки готовятся к любому развитию событий, и поэтому на территории Афганистана создана аэродромная сеть, способная проецировать силу на Россию и Китай", — подчеркнул Евсеев.

© Sputnik / Алексей Витвицкий НАТО и США оставят войска в Афганистане, но Ашраф Гани за мир по-ташкентски

Как отметил эксперт, американские авиабазы в Афганистане способны принимать стратегическую авиацию. Сделанные в строительство военных объектов средства показывают, что Вашингтон не собирается уходить из Афганистана, хотя присутствие американцев в стране является дестабилизирующим фактором.

По мнению эксперта, решать афганский вопрос американскими методами невозможно, как и делать ставку только на предстоящие выборы. Для начала, уверен Евсеев, нужно посадить все противоборствующие стороны за стол переговоров, чтобы стабилизировать обстановку. Сохранение и тем более наращивание военного присутствия американцев в стране оказывает только дестабилизирующее влияние.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани заявил, что Североатлантический альянс, как и США, намерены сохранять военное присутствие в этой стране до тех пор. пока ситуация не будет стабильной.

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