Руководитель центра экономического развития Юлий Юсупов назвал две главные задачи, стоящие сегодня перед Ташкентом — административная реформа и экономическая стратегия.
Юсупов объяснил, что мешает местным властям развивать регионы Узбекистана
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По словам эксперта, перед Узбекистаном в целом и перед Ташкентом в частности сегодня стоит как минимум две важные и сложные задачи, от решения которых будет зависеть дальнейшее развитие столицы и республики.
"В первую очередь нужно провести административную реформу. К сожалению, на сегодняшний день наша система управления слишком централизована, все решается через высшие органы власти. По сути, у представителей на местах нет ни возможностей, ни стимулов, ни ресурсов, ни полномочий для содействия развитию своего региона. Необходимо сломать такую систему управления и выстроить более эффективные связи по вертикали, в том числе, на уровне местного самоуправления", — подчеркнул Юсупов.
Вторым элементом политики в регионах, в первую очередь в Ташкенте, должна стать разработка долгосрочной экономической стратегии, основанной на анализе нынешней ситуации.
"Нужно определить все сильные и конкурентные стороны нашего города, сопоставить с аналогичными показателями других регионов страны и соседних государств и уже исходя из этого выстраивать с ними экономические связи. К тому же, важно сформировать благоприятный инвестиционный климат. При успешном внедрении этих механизмов Ташкент станет локомотивом и для всей страны в целом и локомотивом различных отраслей экономики", — уверен эксперт.
В столице состоялась презентация проекта "Ташкент-2025: трансформация", который инициировали хокимият города и действующий при нем Общественный совет. Идеи реализует Центр урбанистики за счет спонсорских средств и грантов международных финансовых институтов.