Юсупов объяснил, что мешает местным властям развивать регионы Узбекистана

По словам эксперта, перед Узбекистаном в целом и перед Ташкентом в частности сегодня стоит как минимум две важные и сложные задачи, от решения которых будет зависеть дальнейшее развитие столицы и республики.

"В первую очередь нужно провести административную реформу. К сожалению, на сегодняшний день наша система управления слишком централизована, все решается через высшие органы власти. По сути, у представителей на местах нет ни возможностей, ни стимулов, ни ресурсов, ни полномочий для содействия развитию своего региона. Необходимо сломать такую систему управления и выстроить более эффективные связи по вертикали, в том числе, на уровне местного самоуправления", — подчеркнул Юсупов.

Вторым элементом политики в регионах, в первую очередь в Ташкенте, должна стать разработка долгосрочной экономической стратегии, основанной на анализе нынешней ситуации.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Ташкент будущего: каким станет город к 2025 году

"Нужно определить все сильные и конкурентные стороны нашего города, сопоставить с аналогичными показателями других регионов страны и соседних государств и уже исходя из этого выстраивать с ними экономические связи. К тому же, важно сформировать благоприятный инвестиционный климат. При успешном внедрении этих механизмов Ташкент станет локомотивом и для всей страны в целом и локомотивом различных отраслей экономики", — уверен эксперт.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.