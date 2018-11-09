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Юлий Юсупов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Юсупов объяснил, что мешает местным властям развивать регионы Узбекистана

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Руководитель центра экономического развития Юлий Юсупов назвал две главные задачи, стоящие сегодня перед Ташкентом — административная реформа и экономическая стратегия.

По словам эксперта, перед Узбекистаном в целом и перед Ташкентом в частности сегодня стоит как минимум две важные и сложные задачи, от решения которых будет зависеть дальнейшее развитие столицы и республики.

"В первую очередь нужно провести административную реформу. К сожалению, на сегодняшний день наша система управления слишком централизована, все решается через высшие органы власти. По сути, у представителей на местах нет ни возможностей, ни стимулов, ни ресурсов, ни полномочий для содействия развитию своего региона. Необходимо сломать такую систему управления и выстроить более эффективные связи по вертикали, в том числе, на уровне местного самоуправления", — подчеркнул Юсупов.

Вторым элементом политики в регионах, в первую очередь в Ташкенте, должна стать разработка долгосрочной экономической стратегии, основанной на анализе нынешней ситуации.

Презентация проекта Ташкент-2025: трансформация в хокимияте Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Нужно определить все сильные и конкурентные стороны нашего города, сопоставить с аналогичными показателями других регионов страны и соседних государств и уже исходя из этого выстраивать с ними экономические связи. К тому же, важно сформировать благоприятный инвестиционный климат. При успешном внедрении этих механизмов Ташкент станет локомотивом и для всей страны в целом и локомотивом различных отраслей экономики", — уверен эксперт.

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