Александров: в Афганистане наблюдаются тревожные для стран ЦА тенденции

Улучшение и стабилизация ситуации в Афганистане, особенно в пограничных регионах, это общий интерес стран ЦА, рассказал эксперт Российского института стратегических исследований Дмитрий Александров.

"Не надо забывать и о набившей оскомину проблеме – наркотрафике… Эта проблема касается всех стран ЦА", — подчеркнул Александров.

Как отметил эксперт, проблему производства наркотиков в Афганистане невозможно урегулировать без участия стран региона. Осложняет ситуацию и то, что США не борются с выращиванием опийного мака.

Еще одной проблемой остается проникновение боевиков террористических организаций из Афганистана в соседние страны. При этом, отметил Александров, зачастую они представляют международные группировки, не имеющие отношения к "Талибану" (движение признано террористическим в РФ и ряде других стран).

В то же время, заметил эксперт, сам факт участие представителей этого движения в московском переговорном процессе дает надежду на стабилизацию обстановки в Афганистане.