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Жибек Сыздыкова
© Foto : Из личного архива Жибек Сыздыковой

Сыздыкова: внедрение латиницы в Узбекистане — длительный и сложный процесс

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В Узбекистане предложили упрощенный латинский алфавит, более полно отражающие фонетические особенности национального языка. По мнению замдиректора ИСАА МГУ имени М В. Ломоносова, заведующей кафедры стран ЦА и Кавказа Жибек Сыздыковой, переход на латиницу не охладит отношений республики с Россией.

Эксперт подчеркнула, что переход на латиницу во многом продиктован глобализацией и развитием современных технологий. С таким подходом молодежи будет проще интегрироваться в мировое сообщество.

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© Sputnik / Евгений Одиноков
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"Однако надо понимать, что этот процесс может занять довольно длительное время – порядка 10 – 15 лет. При этом изменения коснуться множества сфере – и подготовка учителей, и учебной литературы. Параллельно должно происходить сразу несколько поступательных процессов, так что определенная нагрузка, безусловно, на страну ложится", — отмечает Сыздыкова.

В то же время не видит в этом угрозы для похолодания отношений между Ташкентом и Москвой.

"Внедрение латиницы не означает, что перестанут учить русский язык или наступит какое-то охлаждение в отношениях между странами. Гуманитарные и культурные связи в любом случае сохраняются и развиваются", — подчеркнула она в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

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В настоящее время в республике используется три основных алфавита – русский, узбекский кириллический и узбекский на латинице. Однако последний пока так и не прижился из-за определенных сложностей в отображении на письме отдельных фонетических элементов. В новой версии предлагается использовать 28 символов и два буквенных сочетания.

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Теги:
Лингвистика, Образование, Россия, узбекский язык, Узбекистан



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