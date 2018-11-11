Прокофьева о концепции "Ташкент-2025": мы готовы к спорам и дискуссиям

Разработкой стратегического документа глобальной концепции развития Ташкента по шести приоритетным направлениям займутся как местные эксперты, так и зарубежные специалисты, обладающие релевантным опытом.
"Мы все, безусловно, хотим жить в комфортном и развивающемся городе, где можно строить карьеру, делать бизнес и быть уверенным в социальной защищенности своей семьи. Но у всех разное мнение и разный подход к тем или иным проблемам, поэтому наша задача - выслушать разные стороны и найти наиболее оптимальный вариант. Мы понимаем, что в таком сложном вопросе как развитие и преобразование городской среды не обойтись без споров и дискуссий, мы к этому готовы", — подчеркнула Прокофьева.
Параллельно с разработкой стратегического документа, который планируется представить к сентябрю 2019 года, будут внедряться несколько небольших пилотных проектов.
"У нас сейчас порядка ста идей, плюс мы будем тесно взаимодействовать с горожанами и принимать их предложения и пожелания. Проекты могут быть локальные, например, установка светофоров с звуковой индикацией для слабовидящих, установка пандусов, урн, открытие шелторов для социально-уязвимых слоев населения или пунктов раздачи горячего питания для них. Главная суть в том, чтобы в рамках глобальной работы реализовывать порядка десяти конкретных проектов, которые будут видны сразу", — заключила координатор.
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