ГУВД Ташкента о публикации фото "жриц любви": мы все делаем правильно

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В крупнейших узбекистанских группах в социальных сетях уже несколько недель идут бурные дискуссии о том, имеет ли право милиция публиковать фото задержанных женщин легкого поведения и пьяных водителей, сообщает корреспондент Sputnik.
Фото пьяных водителей милиция регулярно публикует с декабря прошлого года, в том числе и подборки с пьяными автоледи. На прошлой неделе впервые были опубликованы фотографии задержанных "жриц любви" с открытыми лицами.
Представители Главного управления внутренних дел Ташкента разъяснили, почему они пошли на этот шаг и как он повлиял на снижение преступности.
"В последнее время мы стали публиковать фотографии женщин легкого поведения с открытыми лицами. Почему мы это сделали? Да потому, что эти женщины сами спокойно на специальных сайтах выставляют свои фото, телефоны, параметры тела, рекламируют себя и свои услуги", — рассказал замначальника ГУВД Дониёр Ташходжаев.
"Мы считаем, что делаем все правильно, так как должны заниматься профилактикой этих правонарушений. Это касается и публикации пьяных водителей, результаты будут, если не через месяц, то через год. На самом деле число пьяных водителей уже уменьшается", — подчеркнул он.