Мирзиёев в Кашкадарье: авто в подарок, военный аэродром и лимоны

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Президент Узбекистана завершил свой двухдневный визит в Кашкадарьинскую область.
Такой формат визитов по регионам президент использует уже не в первый раз, и, судя по бездействию некоторых региональных чиновников, не в последний. Правда, на этот раз обошлось без серьезных кадровых перестановок, глава государства по традиции осмотрел ряд промышленных и социальных объектов, сделав несколько интересных заявлений.
Данный подход позволяет ему в комплексе изучить развитие области, посмотреть, все ли было сделано из предыдущих поручений. Корреспонденты Sputnik разбирались, что ждет регион в будущем и какие перспективные проекты представила президенту местная власть.
Вкусно жить не запретишь
Местные власти не стали откладывать дела в долгий ящик. В результате в августе прошлого года было запущено крупное предприятие "Дармон шарбати". Оно способно перерабатывать за сутки до 20 тонн фруктов и овощей. Сейчас на предприятии выпускается яблочный, тыквенный и морковный сок. В дальнейшем планируется наладить производство сока из винограда, граната и ряда овощей.
Президент ознакомился с технологическим процессом. Готовая натуральная продукция фасуется в пакеты по 1,5 и 3 литра. На предприятии работают в основном выпускники профессиональных колледжей, которые прошли обучение у иностранных специалистов.
Неизвестно, попробовал ли Мирзиёев сок, производимый предприятием, но увиденное здесь ему точно понравилось. Он отметил, что необходимо создавать больше подобных предприятий в области, воспитывать молодые кадры, глубоко владеющие современными технологиями. Для этого в Кашкадарье имеются все возможности.
И это только начало. Главе государства презентовали ряд проектов, которые планируется реализовать в 2018-2019 году. Так, предприятие Easi agro international запустит в третьем квартале этого года завод по производству 8 миллионов банок овощных консервов и джемов, а уже упомянутое "Дармон шарбати" — производство детского питания.
По следам Тимура
Одним из самых интересных проектов, инициированных в ходе визита президента, стало создание туристического кластера в местности, где родился Амир Тимур.
Но, пожалуй, самый большой ажиотаж вызвали планы по запуску скоростных поездов на шахрисабзском направлении. Пока непонятно, когда это произойдет и какие города затронет.
Однако ждать, скорее всего, долго не придется, так как ранее глава государства утвердил проект по электрификации линии Карши — Китаб общей стоимостью порядка 60 миллионов долларов. Его планируется закончить уже к концу текущего года.
Несомненно, свою роль в привлечении туристов сыграет и реконструкция древнего Шахрисабза.
Главе государства рассказали о планах по строительству Музея макома, совершенствованию деятельности действующих Центра макома, детской школы музыки и искусства, капитальному ремонту Дворца культуры Шахрисабза.
Социалку никто не отменял
Ключевой проблемой для региона сегодня остается отсутствие качественного водоснабжения. Ее обозначил и глава государства, отметив, что власти должны приложить все усилия, чтобы разрешить этот актуальный вопрос за короткое время.
Для этого в области намечено построить новые водоочистные сооружения, проложить 77 километров магистральных сетей, 162 километра водопроводных сетей, 16 водораспределительных сооружений.
Не осталась в стороне и программа ремонта многоэтажного жилищного фонда. На сегодняшний день в области построено свыше 1650 многоэтажек. В прошлом году были отремонтированы 346 из них, для чего коммерческие банки выделили льготные кредиты на 13 миллиардов сумов. В текущем году предусмотрено привлечь на эти цели 48,1 миллиарда сумов.
При этом самым заметным в новостном поле и особенно в социальных сетях остался широкий жест Мирзиёева, подарившего автомобиль заведующей частного детского сада "Вундеркинд" в Шахрисабзе.
Это дошкольное образовательное учреждение специализируется на углубленном изучении английского языка и компьютерной грамотности.
Глава государства оценил созданные условия и поручил построить в Шахрисабзе еще 25 подобных негосударственных дошкольных учреждений.
Состояние души
В ходе своего визита в Кашкадарью глава государства по уже сложившейся традиции посетил ряд религиозных заведений. В отличие от первого президента Ислама Каримова, который старался не показывать эту сторону своей жизни, Мирзиёев идет на активный контакт с представителями духовенства, обсуждает существующие проблемы и ищет решения.
В этом комплексе также хранится рукописная копия Священного Корана. Она выполнена на самаркандской бумаге, оформлена каллиграфическими элементами. Президент отметил, что такие книги являются бесценным наследием, которое необходимо бережно сохранять.
Побывал Мирзиёев и в комплексе "Дорут тиловат" (Место чтения Корана), куда входят мечеть Кук Гумбаз, мавзолей Шайха Шамсиддина Кулала, усыпальница Гумбази Сайидон. Здесь, по обычаю, была почтена память усопших, прочитаны суры из Корана.
И сушки наши быстры
Не обошел своим вниманием президент и армию. В этот раз Мирзиёев посетил крупнейшую военно-воздушную базу стран, расположенную возле городка Ханабад.
Что касается техники, которая сегодня стоит на вооружении ВВС Узбекистана, — это тайна за семью печатями. По неподтвержденным данным, республика обладает порядка 100 самолетами Су различных модификаций и больше чем 80 вертолетами Ми. Вся эта техника осталась со времен советского прошлого, и непонятно, что сейчас из этого хозяйства на ходу. Правда, в ноябре прошлого года появилась информация, что Россия и Узбекистан согласовали поставки 12 ударных вертолетов Ми-35 для военно-воздушных сил страны.
Прямо с грядки
Кашкадарьинская область теперь навсегда будет вписана в историю отечественного аграрного сектора. Мирзиёев в ходе посещения одного из фермерских хозяйств предложил впервые в истории Узбекистана создать Ассоциацию лимоноводов. Ее учредителем выступит "Агробанк".
Президент уделил особое внимание инновационной разработке выпускника магистратуры Ташкентского государственного аграрного университета Акбара Саидова. Благодаря ей за 6 месяцев на 4 сотках было заготовлено 50 тысяч однолетних саженцев лимона в Шахрисабзском районе. Эти саженцы, выращенные по интенсивной технологии, растут в два раза быстрее обычного.
Кроме того, были обсуждены планы по созданию в области кластера по переработке шерсти и выпуску кожевенно-обувной продукции, обеспечению населения яйцами и мясом птицы, организации комплекса легкой промышленности, выращиванию лекарственных растений на богарных землях.