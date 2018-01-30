Узбекистанцы отметят 80-летие со дня рождения Ислама Каримова

По всей стране состоятся приуроченные к этой дате мероприятия — откроют новые памятники, пройдут выставки и конференции

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Жители Узбекистана во вторник, 30 января, отметят 80-летие со дня рождения первого президента страны Ислама Каримова.

По всей стране состоятся приуроченные к этой дате мероприятия — откроют новые памятники, пройдут выставки и конференции.

Детство Каримова пришлось на Великую Отечественную войну, юность — на послевоенные годы. В советские годы будущий лидер Узбекистана прошел путь от мастера на заводе "Ташсельмаш" до первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана в 1989 году.

В марте 1990 года Каримов стал первым президентом союзной республики, а 31 августа 1991 года объявил о независимости Узбекистана. В конце того же года он выиграл выборы в уже суверенном государстве и впоследствии сохранил президентский пост в ходе двух референдумов и на трех прямых выборах.

Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта и был похоронен на своей родине в Самарканде.

В декабре 2016 года в стране прошли президентские выборы, победу на которых одержал Шавкат Мирзиёев, занимавший при Каримове пост премьер-министра. В конце января прошлого года новый глава государства подписал указ об увековечении памяти Каримова: ежегодно 30 января будут широко отмечать день рождения первого президента, а 2 сентября — день его памяти.

Памятники первому президенту открыты в Ташкенте и Самарканде, имя Каримова присвоено международному аэропорту и техническому университету в столице Узбекистана, автомобильному заводу в Асаке (Андижанская область), Дворцу искусств в Фергане. Также его именем названы множество улиц по всей стране.

Напомним, в ноябре 2017 года нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать план мероприятий по празднованию 80-летия со дня рождения Каримова специально созданному для этого оргкомитету. В плане мероприятий было предусмотрено открытие мемориального комплекса в Самарканде.

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В рамках программы празднования также будет установлен памятник Каримову в Карши, где он работал, будет создан документальный фильм о его жизни и деятельности, проведена международная научная конференция, а также выпущены издания, посвященные первому президенту страны.

Накануне юбилея в бывшей ташкентской резиденции Оксарой, где на протяжении долгих лет работал Каримов, открылась художественная выставка "Сердце, вместившее Вселенную". Здесь представлены портреты, фотографии, раскрывающие многие грани жизни первого президента.

По данным опроса центра "Общественное мнение", проведенного среди жителей Узбекистана, 98,8% респондентов считают, что Каримов в непростое для народа время "взял на себя ответственность за судьбу страны и всю тяжесть бремени переходного периода".