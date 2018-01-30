Ситуацию вокруг Арала рассмотрят на заседании в Ашхабаде

На прошлой неделе в Алматы состоялась Центральноазиатская конференция по вопросам изменения климата, где государства также обсуждали проблемы Приаралья
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром сельского и водного хозяйства Зоиром Мирзаевым примет участие в заседании правления Международного фонда спасения Арала в Ашхабаде.
На прошлой неделе в Алматы состоялась Центральноазиатская конференция по вопросам изменения климата. Тогда зампред Комитета по аграрным и водохозяйственным вопросам нижней палаты парламента Узбекистана Садиржан Джакбаров отметил, что наблюдающееся в мире глобальное потепление еще больше усугубит положение в зоне Приаралья, которая и так страдает от засушливого климата.
В настоящее время в республике реализуется программа по развитию Приаралья, рассчитанная на 2017-2021 годы. Согласно проекту, будут реализованы меры по улучшению экологической и социально-экономической обстановки, условий проживания местного населения.
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Премьер Казахстана отметил, что часто программы, принятые министерствами, не интегрируются внутри страны, в связи с этим общие проекты в рамках одной цифровой платформы ЕврАзЭс необходимо качественно объединить