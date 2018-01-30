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Города мира. Ашхабад

Ситуацию вокруг Арала рассмотрят на заседании в Ашхабаде

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Общество
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На прошлой неделе в Алматы состоялась Центральноазиатская конференция по вопросам изменения климата, где государства также обсуждали проблемы Приаралья

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром сельского и водного хозяйства Зоиром Мирзаевым примет участие в заседании правления Международного фонда спасения Арала в Ашхабаде.

Садиржан Джакбаров
Sputnik
Джакбаров: глобальное потепление вдвойне отразится на зоне Приаралья
На прошлой неделе в Алматы состоялась Центральноазиатская конференция по вопросам изменения климата. Тогда зампред Комитета по аграрным и водохозяйственным вопросам нижней палаты парламента Узбекистана Садиржан Джакбаров отметил, что наблюдающееся в мире глобальное потепление еще больше усугубит положение в зоне Приаралья, которая и так страдает от засушливого климата.

В настоящее время в республике реализуется программа по развитию Приаралья, рассчитанная на 2017-2021 годы. Согласно проекту, будут реализованы меры по улучшению экологической и социально-экономической обстановки, условий проживания местного населения.

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Теги:
Ашхабад, Узбекистан



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