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Вид на старинные кварталы города Львова

Хокима Самаркандской области пригласили во Львов на экономический форум

© Sputnik/ Фред Гринберг
Общество
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В 2004 году Самаркандская и Львовская области заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Хоким Самаркандской области Туроб Джураев получил приглашение посетить экономический форум в украинском Львове в октябре 2018 года, передает ИА "Жахон".

Официальный визит делегации Украины в республику может состояться в мае текущего года.

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Накануне состоялся телефонный разговор главы Самаркандской области и председателя Львовской области Олега Синютки. В ходе беседы стороны обсудили активизацию двустороннего взаимодействия.

Руководители регионов решили, что могут расширить экспортно-импортные операции, рассмотреть инвестиционные проекты, привлекать специалистов-технологов, а также реализовывать совместные культурно-гуманитарные мероприятия.

Напомним, в 2004 году было подписано соглашение между хокимиятом Самаркандской области Узбекистана и Львовской областной государственной администрацией Украины о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Теги:
сотрудничество, Львов, Украина, Самарканд, Узбекистан



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