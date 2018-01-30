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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и военнослужащие

Мирзиёев переводит Джизакское военное авиаучилище в Кашкадарью

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Накануне руководитель страны завершил свой двухдневный визит по Кашкадарьинской области

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил о том, что Джизакское высшее военное авиационное училище переведут в Кашкадарьинскую область. Об этом передает телеканал "Узбекистан 24".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на трапе самолета
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Накануне руководитель страны завершил свой двухдневный визит по региону. В рамках поездки он посетил крупнейшую военно-воздушную базу республики, расположенную возле городка Ханабад. Во время беседы с военными летчиками узбекский лидер заявил о переносе училища.

"У нас одна общая миссия — повышение уверенности людей, народа в завтрашнем дне, и мы не свернем со своего пути. Будем продолжать работу в этом направлении каждый день, каждый час", — сказал президент.

Училище было основано в 1994 году. В настоящее время в узбекских вузах Минобороны идет подготовка по 28 направлениям.

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Теги:
военные, Образование, Шавкат Мирзиёев, Кашкадарьинская область, Узбекистан



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