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Лола Исламовна Каримова-Тилляева

Лола Каримова-Тилляева: отец мне часто снится

© Facebook / Lola Karimova-Tillyaeva
Общество
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Тема:
Как отметят 80-летие Ислама Каримова (14)
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Младшая дочь первого президента Узбекистана сообщила, что по сложившимся обстоятельствам она сейчас не в Самарканде и не может посетить могилу отца, но очень бы хотела это сделать

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева на своей странице в Instagram опубликовала детскую фотографию с отцом и поделилась воспоминаниями о нем.

Она рассказала, что часто видит Ислама Каримова во сне.

"Вы так часто мне снитесь, и иногда я просыпаюсь с ощущением того, что вы живы, и мы только что расстались, а я как обычно, обняв вас за плечи, поцеловала вас в щеку и почувствовала ваше тепло. Я очень скучаю, очень…", — написала она.

Лола Каримова-Тилляева рассказала, что год назад забрала из кабинета отца записи, сделанные его рукой, и сохранила их у себя в ящике стола.

"Недавно моя дочь Сафия, которой исполнилось 6 и она очень похожа на вас, открыла этот ящик… и мы с ней не смогли сдержать слез. Она не хотела поднимать головы, потому что слезы все катились и катились по ее щекам, потом, помедлив немного, старясь взять верх над молчаливым, но обильным ручьем, она подняла голову и сказала: "Я хочу быть на его могиле. Бобо ждет нас", — добавила Каримова-Тилляева.

Она пояснила, что "по сложившимся причинам" она и ее семья находятся сейчас не в Самарканде и не могут посетить могилу отца.

"Я не могу коснуться вашей щеки наяву, но я чувствую, как мы касаемся друг друга своими душами, и вы всегда незримо присутствуете рядом. Я это чувствую- я это знаю…", — такими словами она закончила свои воспоминания.

Напомним, сегодня, 30 января, в Узбекистане отмечают 80-летие со дня рождения первого президента страны Ислама Каримова. Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта и был похоронен на своей родине в Самарканде.

Тема:
Как отметят 80-летие Ислама Каримова (14)
Теги:
Лола Каримова, Ислам Каримов, Глава государства, Семья



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