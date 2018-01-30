"Почта Узбекистана" увеличила вес курьерских отправлений с 10 до 50 кг

"Для создания дополнительных удобств пользователям услуг почтовой связи с 1 февраля 2018 года акционерное общество "Узбекистон почтаси" предоставляет услуги по приему и пересылке между Республикой Каракалпакистан, Ташкентом и областными центрами, а также внутри регионов в прямом и обратном направлениях курьерских отправлений весом до 50 кг", — сообщает пресс-служба компании.
Согласно новым тарифам, доставка адресату курьерских отправлений весом от 10 кг до 50 кг наземным транспортом составит от 33 900 сумов до 133 900 сумов, а воздушным — от 47 500 сумов до 187 500 сумов.
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Премьер Казахстана отметил, что часто программы, принятые министерствами, не интегрируются внутри страны, в связи с этим общие проекты в рамках одной цифровой платформы ЕврАзЭс необходимо качественно объединить