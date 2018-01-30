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Обработка почтовых посылок

"Почта Узбекистана" увеличила вес курьерских отправлений с 10 до 50 кг

© Sputnik/ Александр Кряжев
Общество
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Ранее предельный вес внутренних курьерских отправлений составлял 10 кг с делимым содержимым и 15 кг — с неделимым

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. "Узбекистон почтаси" увеличивает предельный вес курьерских отправлений с 10 до 50 кг.

Сотрудник перевозит почтовые отправления
© Sputnik/ Виталий Аньков
Посылайте больше: вес международных почтовых отправлений увеличен
"Для создания дополнительных удобств пользователям услуг почтовой связи с 1 февраля 2018 года акционерное общество "Узбекистон почтаси" предоставляет услуги по приему и пересылке между Республикой Каракалпакистан, Ташкентом и областными центрами, а также внутри регионов в прямом и обратном направлениях курьерских отправлений весом до 50 кг", — сообщает пресс-служба компании.

Согласно новым тарифам, доставка адресату курьерских отправлений весом от 10 кг до 50 кг наземным транспортом составит от 33 900 сумов до 133 900 сумов, а воздушным — от 47 500 сумов до 187 500 сумов.

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Теги:
курьер, почта, "Узбекистон почтаси", Узбекистан



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