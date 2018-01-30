ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил подарки ученикам школы имени Абдуллы Арипова в Кашкадарье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования республики.
Сейчас в новой специализированной школе-интернате имени героя Узбекистана Абдуллы Арипова обучаются 150 ребят, из них 50 человек проживают там же. В школу на конкурсной основе принимаются дети с пятого класса.
Также в учебном заведении есть столовая и актовый зал на 200 мест. На первом этаже школы организован музей Абдуллы Арипова. Кроме того, рядом со школой установлен памятник поэту.