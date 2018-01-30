Памятник Исламу Каримову открыли в Карши

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и супруга первого президента Узбекистана Татьяна Каримова открыли памятник Исламу Каримову в городе Карши, где он трудился на протяжении долгого времени.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

© Sputnik/ Алексей Никольский Узбекистанцы отметят 80-летие со дня рождения Ислама Каримова

Монумент открылся во вторник, 30 января, в честь 80-летия Ислама Абдуганиевича.

В церемонии открытия приняли участие супруга Ислама Каримова, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, хоким области и представители общественности.

Отметим, сегодня по всей стране состоялись мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня рождения первого президента.

Ранее памятники первому президенту открыли в Ташкенте и Самарканде, имя Каримова было присвоено международному аэропорту и техническому университету в столице Узбекистана, автомобильному заводу в Асаке (Андижанская область), Дворцу искусств в Фергане. Также его именем названы множество улиц по всей стране.

Накануне юбилея в бывшей ташкентской резиденции Оксарой, где на протяжении долгих лет работал Каримов, открылась художественная выставка "Сердце, вместившее Вселенную". Здесь представлены портреты, фотографии, раскрывающие многие грани жизни первого президента.

Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта и был похоронен на своей родине в Самарканде.

В декабре 2016 года в стране прошли президентские выборы, победу на которых одержал Шавкат Мирзиёев, занимавший при Каримове пост премьер-министра. В конце января прошлого года новый глава государства подписал указ об увековечении памяти Каримова: ежегодно 30 января будут широко отмечать день рождения первого президента, а 2 сентября — день его памяти.