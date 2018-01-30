В Ташкенте после гибели ребенка оградят проходящие через каналы трубы

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В узбекской столице будут поставлены специальные заграждения вдоль труб коммунальных служб, проходящих через каналы.
Такое решение принял хоким Ташкента после недавнего несчастного случая, произошедшего на канале Каракамыш, где утонул пятиклассник.
Пресс-служба МЧС республики обратилась к гражданам с просьбой сообщать о случаях, когда трубы, проходящие через канал, остаются без ограждения.
Глава администрации распорядился создать рабочую группу, состоящую из представителей всех коммунальных служб и УЧС Ташкента, которая проследит за выполнением данного распоряжения в целях профилактики происшествий.
Напомним, трагедия разыгралась на прошедшей неделе, когда 12-летний мальчик погиб на канале Каракамыш, спасая своего друга, упавшего в воду.