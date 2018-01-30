Прокуратура Швеции: Акилов должен быть выслан из страны

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Прокуратура Швеции, официально предъявившая во вторник гражданину Узбекистана Рахмату Акилову обвинения в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля 2017 года, настаивает на его пожизненной высылке из страны после отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости.
Прокурор отметил, что обвиняемый "объяснил свои мотивы", но конкретизировать, что именно побудило Акилова к совершению преступления, не стал. По его словам, доказательствами планирования преступления и выбора места его совершения заранее стали фотографии различных мест Стокгольма, сделанные Акиловым и имеющиеся в материалах следствия. Акилов также искал в интернете информацию о различных взрывчатых веществах.