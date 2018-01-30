Прокуратура Швеции: Акилов должен быть выслан из страны

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Прокуратура Швеции, официально предъявившая во вторник гражданину Узбекистана Рахмату Акилову обвинения в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля 2017 года, настаивает на его пожизненной высылке из страны после отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik/ Сергей Гунеев Прокуратура Швеции официально предъявила обвинение в теракте Акилову

"После отбывания срока наказания должно приниматься решение о том, есть ли у лица право оставаться в стране. Когда настанет такое время, то он должен быть экстрадирован из страны… Моя цель заключается в том, чтобы он никогда не смог свободно перемещаться в нашем обществе", — сказал прокурор Ханс Ирман, комментируя на встрече с журналистами переданное в суд дело. Пресс-конференцию транслировали шведские СМИ.

Прокурор отметил, что обвиняемый "объяснил свои мотивы", но конкретизировать, что именно побудило Акилова к совершению преступления, не стал. По его словам, доказательствами планирования преступления и выбора места его совершения заранее стали фотографии различных мест Стокгольма, сделанные Акиловым и имеющиеся в материалах следствия. Акилов также искал в интернете информацию о различных взрывчатых веществах.