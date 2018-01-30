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Полиция Швеции

Прокуратура Швеции: Акилов должен быть выслан из страны

© AFP 2018/ JANERIK HENRIKSSON / TT NEWS AGENCY
Общество
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Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (25)
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Суд над Рахматом Акиловым должен будет начаться в феврале и продлится три месяца

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Прокуратура Швеции, официально предъявившая во вторник гражданину Узбекистана Рахмату Акилову обвинения в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля 2017 года, настаивает на его пожизненной высылке из страны после отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости.

Стокгольм. Швеция
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Прокуратура Швеции официально предъявила обвинение в теракте Акилову
"После отбывания срока наказания должно приниматься решение о том, есть ли у лица право оставаться в стране. Когда настанет такое время, то он должен быть экстрадирован из страны… Моя цель заключается в том, чтобы он никогда не смог свободно перемещаться в нашем обществе", — сказал прокурор Ханс Ирман, комментируя на встрече с журналистами переданное в суд дело. Пресс-конференцию транслировали шведские СМИ.

Прокурор отметил, что обвиняемый "объяснил свои мотивы", но конкретизировать, что именно побудило Акилова к совершению преступления, не стал. По его словам, доказательствами планирования преступления и выбора места его совершения заранее стали фотографии различных мест Стокгольма, сделанные Акиловым и имеющиеся в материалах следствия. Акилов также искал в интернете информацию о различных взрывчатых веществах.

Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (25)
Теги:
дело о теракте, Стокгольм



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