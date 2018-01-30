За отсутствие счетчиков на воду в РУ намерены ввести двойной тариф

В Сети идет обсуждение проекта постановления, согласно которому на оплату услуг водоснабжения будут установлены новые тарифы

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. На сайте ЕПИГУ обсуждается проект постановления кабинета министров "О мерах по совершенствованию порядка установления применения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения".

Согласно проекту документа, жители, не имеющие счетчиков, будут оплачивать воду в двукратном размере от установленного тарифа.

Опрос За или против двойного тарифа на воду при отсутствии счетчиков? Да, это будет дисциплинировать население и стимулировать людей экономить воду 14.2% (46)

Нет, это неоправданная мера, которая будет лишней нагрузкой на потребителей 55.5% (179)

Тарифы на воду должны отличаться, но не настолько сильно 30.3% (98) Проголосовали: 323 Все опросы Да, это будет дисциплинировать население и стимулировать людей экономить воду

Нет, это неоправданная мера, которая будет лишней нагрузкой на потребителей

Тарифы на воду должны отличаться, но не настолько сильно Результаты Все опросы

Внесение платежей должно производиться в размере стопроцентной предоплаты за следующий месяц до 10 числа.

Данные поправки должны вступить в силу с 1 июля 2018 года. Обсуждение проекта постановления на портале продлится до 13 февраля 2018 года. Планируется, что документ вступит в силу с 19 февраля 2018 года.