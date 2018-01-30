За отсутствие счетчиков на воду в РУ намерены ввести двойной тариф

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. На сайте ЕПИГУ обсуждается проект постановления кабинета министров "О мерах по совершенствованию порядка установления применения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения".
Согласно проекту документа, жители, не имеющие счетчиков, будут оплачивать воду в двукратном размере от установленного тарифа.
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- Да, это будет дисциплинировать население и стимулировать людей экономить воду14.2% (46)
- Нет, это неоправданная мера, которая будет лишней нагрузкой на потребителей55.5% (179)
- Тарифы на воду должны отличаться, но не настолько сильно30.3% (98)
Данные поправки должны вступить в силу с 1 июля 2018 года. Обсуждение проекта постановления на портале продлится до 13 февраля 2018 года. Планируется, что документ вступит в силу с 19 февраля 2018 года.