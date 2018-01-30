"Медсинтез" построит завод по производству инсулина в Узбекистане

"В администрации состоялась встреча с генеральным директором завода "Медсинтез" Александром Подкорытовым, подписано соглашение о налаживании взаимного сотрудничества", — сообщили РИА Новости во вторник в хокимияте (администрации) Андижанской области.
Представитель администрации сообщил, что соглашение предусматривает создание в Андижане центра "Диализ", а также строительство при центре завода по производству инфузионных растворов, инсулина, твердых и жидких лекарственных средств. По его оценке, к лету планируется подготовить предварительное ТЭО проекта и определить мощности планируемого производства.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в октябре 2017 года в ходе визита в Ташкент сообщал, что продукция российского фармпрома — противотуберкулезные, антивирусные и противоопухолевые препараты, медтовары для детей — обладает конкурентными преимуществами при поставках на рынок Узбекистана.
ООО "Завод Медсинтез" (Свердловская область, город Новоуральск) было создано в 2003 году и входит в Уральский биомедицинский кластер. На заводе действуют производство готовых форм генно-инженерного инсулина человека и производство инфузионных растворов.
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