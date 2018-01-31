Суд над Рахматом Акиловым начнется 13 февраля

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Судебные слушания по делу о совершенном 7 апреля 2017 года теракте в Стокгольме, в котором обвиняется гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, начнутся 13 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Стокгольмский суд.

© AFP 2018/ JANERIK HENRIKSSON / TT NEWS AGENCY Прокуратура Швеции: Акилов должен быть выслан из страны

Последний день слушаний назначен на 9 мая, а решение суда ожидается в середине июня.

В апреле 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Проехав 550 метров, он врезался в здание торгового центра Åhlens. Погибли пять человек, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. Главным подозреваемым стал 39-летний Акилов, он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей.

Прокуратура Швеции во вторник официально предъявила Рахмату Акилову обвинение в совершении теракта и передала дело в суд. Акилов обвиняется, в частности, в террористическом преступлении и попытке совершения террористического преступления или создании угрозы безопасности другим.

© Sputnik/ Сергей Гунеев Прокуратура Швеции официально предъявила обвинение в теракте Акилову

По данным прокуратуры, Акилов готовился к преступлению с середины января 2017 года. В угнанном грузовике находилось принесенное Акиловым взрывное устройство, которое он попытался привести в действие и которое сработало лишь частично. Ведомство отмечает, что Акилов, планируя свое преступление, предполагал совершить его от имени террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), чтобы своими действиями посеять страх среди населения и заставить правительство Швеции прекратить участие в борьбе против ИГ в Ираке в рамках международной коалиции. В материалах следствия имеются свидетельства его переписки в социальных сетях с различными контактами, где Акилов пишет о своей верности ИГ, о желании совершить взрыв в Европе и сделать пояс смертника.