Спасатели из Беларуси посетили Самарканд

Узбекско-белорусские учения МЧС по спасению отдыхающих в горной местности пройдут на территории Ташкента и урочища Чимган

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Делегация Беларуси во главе с заместителем министра по ЧС Александром Худолеевым находится в Узбекистане на совместных учениях.

Накануне белорусские спасатели ознакомились с Самаркандом. Они посетили комплекс Хазрати Хизр, где покоится Ислам Каримов, и почтили память первого руководителя страны, возложив цветы к его могиле.

В течение дня гости осмотрели памятники архитектуры и искусства города, увидели мемориальный комплекс Шахи-Зинда, площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, обсерваторию Улугбека и мавзолей пророка Дониера.

Узбекско-белорусские учения МЧС пройдут под Ташкентом. Спасатели двух стран отработают действия при эвакуации отдыхающих в горах, проведут тренировки по поиску пострадавших и погибших в лавине.