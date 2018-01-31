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Совместные учения спасателей Узбекистана и Беларуси

Спасатели из Беларуси посетили Самарканд

© МЧС Узбекистана
Общество
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Узбекско-белорусские учения МЧС по спасению отдыхающих в горной местности пройдут на территории Ташкента и урочища Чимган

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Делегация Беларуси во главе с заместителем министра по ЧС Александром Худолеевым находится в Узбекистане на совместных учениях.

Совместные учения спасателей Узбекистана и Беларуси
© МЧС Узбекистана
МЧС Узбекистана и Беларуси проведут в конце января учения под Ташкентом
Накануне белорусские спасатели ознакомились с Самаркандом. Они посетили комплекс Хазрати Хизр, где покоится Ислам Каримов, и почтили память первого руководителя страны, возложив цветы к его могиле.

В течение дня гости осмотрели памятники архитектуры и искусства города, увидели мемориальный комплекс Шахи-Зинда, площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, обсерваторию Улугбека и мавзолей пророка Дониера.

Узбекско-белорусские учения МЧС пройдут под Ташкентом. Спасатели двух стран отработают действия при эвакуации отдыхающих в горах, проведут тренировки по поиску пострадавших и погибших в лавине.

Теги:
учения, МЧС Узбекистана, Беларусь, Узбекистан



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