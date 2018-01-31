14:21 02 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Осмотр бездомного врачом

В больницах Ташкента из-за морозов организовали места для бездомных

Sputnik / Анна Волкова
Общество
Получить короткую ссылку
32710

На сайте ГУВД опубликован список 10 государственных больниц и клиник главного управления здравоохранения Ташкента, в которых бездомные могут получить помощь

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Места для бездомных организовали в 10 медицинских учреждениях столицы Узбекистана в связи с морозами, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

"В связи с холодной погодой в медицинских учреждениях столицы Узбекистана выделены места для обогрева и оказания первой медицинской помощи лицам без определенного места жительства", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На сайте ГУВД опубликован список 10 государственных больниц и клиник Главного управления здравоохранения Ташкента, в которых бездомные могут получить помощь.

Пожарный закрепляет рукав шланга
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Власти призывают узбекистанцев к осторожности из-за резкого похолодания
По данным ведомства, 30 января в результате мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел на улицах города, в медучреждения были доставлены более 20 бездомных.

По информации синоптиков, в Узбекистане в прошедшие дни была зафиксирована аномально холодная погода с температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В частности, температура воздуха понижалась ночью до 11-15 градусов мороза, днем — до минус 7-10 градусов, в северных районах ночью — до 17-20 мороза, днем — до минус 10-12 градусов. В среду по Узбекистану ночью ожидается 6 градусов мороза, днем — до 4 градуса тепла.

По теме

В Узбекистане объявлено штормовое предупреждение на выходные
В Узбекистан к концу недели придут 18-градусные морозы
Теги:
морозы, холод, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сказочный персонаж Баба-Яга у избушки на курьих ножках, фото из архива
    Война со сказкой

    Бакинские чиновники объявили войну героям народных сказок — Бабе-Яге, Кощею Бессмертному, а также различным пиратам.

  • Виталий Щербо - золотой призер чемпионата по гимнастике в Японии, 1995 год, архивное фото
    Олимпийский интим

    Sputnik узнал, почему шестикратный олимпийский чемпион белорус Виталий Щебро подает в суд на двукратную олимпийскую чемпионку украинку Татьяну Гуцу.

  • Открытие отделения эндоскопии в Республиканской больнице
    Без крови

    Специализированное отделение для проведения эндоскопических операций открыли в республиканской больнице Абхазии.

  • Зенитная артиллерийская установка ПВО РФ на учениях
    Оружейный запрет

    Смогут ли США запретить Армении, Азербайджану и другим странам покупать российское вооружение?

  • Латвийский бронетранспортер CVRT
    Безответственные покупки

    Система централизованных закупок оборонной отрасли Латвии неэффективна — таковы выводы ревизии Госконтролем снабжения Национальных вооруженных сил.

  • Александр Удальцов, посол РФ в Литве
    Зеркальный ответ

    Москва может ответить зеркально, если Вильнюс не пойдет навстречу в вопросе ухода за советскими памятниками – рассказал в интервью Sputnik посол России в Литве.

  • Олег Будза
    Дорогие трудящиеся

    Председатель Национальной конфедерации профсоюзов прокомментировал решение Министерства труда Молдовы приглашать на работу в республику иностранных граждан.

  • Эстонский флаг. Иллюстративное фото
    Баланс сил

    У правящих и оппозиционных парламентских партий Эстонии сложилось примерно одинаковое количество сторонников, показывают данные январского соцопроса.

  • Самолет Boeing 747
    Турецкий чартер

    Владикавказский аэропорт объявил о возобновлении чартерных рейсов в Анталию – Турция является самым популярным направлением для жителей Северной Осетии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Суперлуние в Лос-Анджелесе, США
Суперлуние, "кровавая" Луна и голубая: три явления за одну ночь
Вот как выглядит настоящая сибирская йога!
Любительницам йоги из Сибири мороз не страшен
Железная дорога Ургенч — Хива
Поездом из Ургенча в Хиву: детали железнодорожного проекта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054