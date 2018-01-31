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Рустам Иноятов

Глава СНБ Узбекистана освобожден от должности

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Общество
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Тема:
Реформирование структуры СНБ Узбекистана (11)
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Рустам Иноятов занимал должность главы СНБ с 1995 года

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Рустам Иноятов покинул пост председателя Службы национальной безопасности Узбекистана, передают местные СМИ.

Об этом заявил Шавкат Мирзиёев во время совещания с участием представителей Генеральной прокуратуры и СНБ Узбекистана.

Сотрудник СНБ Узбекистана
AP Photo / Anvar Ilyasov
Мирзиёев: настало время реформировать СНБ
Рустам Иноятов занимал должность главы СНБ с 1995 года. Сейчас на его место назначен бывший генеральный прокурор Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев.

Ранее руководитель республики предложил разработать и принять закон "О Службе национальной безопасности".

"Настало время реформировать СНБ. Необходимо разработать закон о Службе национальной безопасности республики", — сказал Мирзиёев, обратившись с посланием к двум палатам парламента страны в конце 2017 года.

Глава государства напомнил, что положение о деятельности СНБ было утверждено 26 лет назад, и с тех пор в этот документ не были внесены изменения.

Тема:
Реформирование структуры СНБ Узбекистана (11)

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Теги:
СНБ, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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